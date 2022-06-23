Xuất hiện với tạo hình xinh đẹp trong Trường Tương Tư nhưng Dương Tử vẫn bị khán giả chê 'một màu'

Poster Trường Tương Tư vừa được tung ra, Dương Tử đã bị chê bai không dám thay đổi vì sợ mất sức hút.

Dương Tử hiện đang là một trong những sao nữ được săn đón nhất trong Cbiz. So với phim hiện đại, nàng tiểu Hoa được nhận xét là hợp với tạo hình cổ trang hơn hẳn. Bởi lẽ trong bất cứ bộ phim cổ trang nào cô nàng cũng đều để lại cho khán giả tạo hình nhân vật xinh đẹp và cuốn hút. Tuy nhiên, điều này đang khiến cô nàng tỏ ra lạm dụng khá nhiều với lối trang điểm giống nhau trong các phim cổ trang. Cụ thể, trong poster mới của Trường Tương Tư, khán giả nhận xét Dương Tử xinh đẹp, nổi bật giữa nền hoa phượng đỏ rực. Tạo hình váy trắng thanh thoát giúp nàng tiểu Hoa ngập tràn tiên khí.

Tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Thế nhưng, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra tạo hình này của Dương Tử trông giống hệt với lúc xuất hiện ở Trầm Vụn Hương Phai. Cùng một góc quay, cùng kiểu tóc đơn giản lại thêm bộ trang phục trắng khiến nhiều người nghi ngờ phải chăng Dương Tử đang đóng phim này lại nhảy qua phim kia chụp poster. Vì vậy, nhiều fan hâm mộ đã cho rằng Dương Tử đang thực sự không biết cách để tân trang lại lối trang điểm của mình hay cô biết những lại không muốn thay đổi?.

Khi đem ra so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba, rõ ràng Dương Tử có phần yếu hơn về khoản chọn vai diễn và tạo hình. Địch Lệ Nhiệt Ba có thiếu nữ ngây thơ là Phượng Cửu, nữ hiệp mạnh mẽ như Trường Ca, Kỷ Vân Hòa…

Dương Tử tỏ ra yếu thế hơn khi được đặt lên bàn cân với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Tạo hình của nàng mỹ nữ Tân Cương trong mỗi bộ phim cổ trang đều có điểm khác biệt. Đơn cử như khi xuất hiện trong phim tiên hiệp, trông Địch Lệ Nhiệt Ba ở Chẩm Thượng Thư và Ngự Giao Ký khác nhau hoàn toàn. Vốn có ngoại hình xinh đẹp hợp cổ trang lại thêm diễn xuất tốt, khán giả cho rằng Dương Tử đang lãng phí tài nguyên của mình. Vì vậy fan hâm mộ lo sợ nếu như không chịu thay đổi cô nàng sớm sẽ bị những người khác vượt mặt.

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