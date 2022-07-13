Triệu Lộ Tư gây xôn xao vì nhan sắc khác lạ trong 'Tinh Hán Xán Lạn', phải dùng photoshop 'gọt mặt' khiến dân tình ngao ngán

Sao quốc tế 13/07/2022 08:08

Trong "Tinh Hán Xán Lạn", nữ chính Triệu Lộ Tư lộ gương mặt tròn, không hợp với tạo hình cổ trang khiến nhà sản xuất phải chỉnh sửa.

Triệu Lộ Tư đang "gây sốt" với vai diễn mới trong tác phẩm cổ trang Tinh Hán Xán Lạn, hợp tác cùng nam thần Ngô Lỗi. Sau những tập đầu tiên được phát sóng, phim nhận được nhiều lời khen vì kịch bản hấp dẫn, đặc biệt diễn xuất của nữ chính Triệu Lộ Tư bất ngờ được đánh giá cao. Tuy nhiên, nhan sắc của mỹ nhân Trung Quốc lại khiến khán giả thất vọng. 

Triệu Lộ Tư gây xôn xao vì nhan sắc khác lạ trong 'Tinh Hán Xán Lạn', phải dùng photoshop 'gọt mặt' khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư gây xôn xao vì nhan sắc khác lạ trong 'Tinh Hán Xán Lạn', phải dùng photoshop 'gọt mặt' khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 2

Ngôi sao họ Triệu được thử sức với tạo hình cổ trang thời nhà Hán nhưng đây chính là điểm dìm nhan sắc, khiến Triệu Lộ Tư nhìn "dừ" hơn tuổi. Mái tóc rẽ ngôi giữa làm lộ gương mặt tròn của nữ diễn viên. Thêm cách trang điểm nhợt nhạt càng khiến Lộ Tư nhìn kém sắc, mệt mỏi, thiếu sức sống. So với những bộ phim cổ trang trước đó, mỹ nhân họ Triệu đã có bước lùi về nhan sắc.

 

 

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc bóc mẽ Tinh Hán Xán Lạn dùng phần mềm chỉnh sửa để bóp mặt cho Triệu Lộ Tư. Trong một số cảnh quay còn lộ rõ đường viền cổ bị méo, không hợp với khuôn mặt. Phần hậu kỳ "giả trân" không giúp nữ chính ghi điểm mà còn khiến cô trở thành trò cười trong mắt netizen, bị mỉa mai trên mạng xã hội. Việc dùng bộ lọc giúp Triệu Lộ Tư gầy hơn khiến đoàn làm phim phải chi ra 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng).

Triệu Lộ Tư gây xôn xao vì nhan sắc khác lạ trong 'Tinh Hán Xán Lạn', phải dùng photoshop 'gọt mặt' khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 3

Tinh Hán Xán Lạn là một dự án cấp S, do đạo diễn Phi Chấn Tường cầm trịch. Bộ phim có sự góp mặt của hai gương mặt nổi bật bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cùng nhiều diễn viên đang lên khác. 

Phim kể về nữ nhi Trình gia tên Thiếu Thương (do Triệu Lộ Tư thủ vai), bởi vì chiến loạn nên từ nhỏ đã bị cha mẹ cho ở lại bên cạnh bà nội, trở thành "Lưu thủ nhi đồng", thẩm nương ác độc dung túng, ý đồ nuôi dạy nàng thành phế nhân. Đối mặt với cạm bẫy trùng trùng, Trình Thiếu Thương vì mạng sống, giả vờ hư hỏng, thật dạ học hành, che giấu tài năng chờ cha mẹ trở về.

Trình Thiếu Thương thiếu tình thương, gặp nghĩa tử Lăng Bất Nghi của tân đế (do Ngô Lỗi thủ vai), tài tử Viên Thận của núi Bạch Lộc (do Lý Quân Nhuệ thủ vai), Lâu Nghiêu con em thế gia (do︎ Dư Thừa Ân thủ vai), ba người ai cũng có ưu điểm riêng. Về mặt tìm người thành thân thích hợp, Trình Thiếu Thương vừa tự ti vừa thiết thực, mặc kệ con đường tình cảm gập ghềnh cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

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