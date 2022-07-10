Sau khi có thông tin Triệu Lộ Tư "từ bỏ" vai nữ chính trong "Vụng Trộm Không Thể Giấu", nhiều khán giả đã đề cử dàn mỹ nhân thay thế.

Mới đây, trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger đề cử những gương mặt mới mà họ nghĩ sẽ hoàn toàn phù hợp để thế vai Triệu Lộ Tư trong phim. Những diễn viên có gương mặt "trẻ con" như Đàm Tùng Vận hay Dương Tử đã được công chúng "điểm mặt gọi tên".

Cụ thể, một blogger cho biết, xét theo nguyên tác của Vụng Trộm Không Thể Giấu, nữ chính Tang Trĩ cách nam chính Đoàn Gia Hứa tận 7 tuổi. Cô có sự hồn nhiên, ngây thơ nhất định bên cạnh một nam chính chững chạc hơn mình. Vì thế, một diễn viên có gương mặt trẻ con sẽ phù hợp để vào vai Tang Trĩ. Trong khi đó, nếu đặt cạnh Trần Triết Viễn, Lộ Tư trông có vẻ già dặn hơn đàn em.

Đàm Tùng Vận là người được blogger nhắc đến đầu tiên và nhận được nhiều sự đồng tình. Nữ diễn viên vốn có vẻ ngoài đáng yêu, trẻ trung so với độ tuổi. Cô cũng là diễn viên hiếm hoi của Cbiz vào vai nữ sinh mà không gây cảm giác chênh lệch so với bạn học.

Bên cạnh đó, Dương Tử cũng là cái tên được nhắc đến. Blogger cho rằng, nếu so về vẻ ngoài, Dương Tử không trẻ trung bằng Đàm Tùng Vận, nhưng diễn xuất của cô rất đáng được kỳ vọng. Vai diễn ấn tượng của cô trong Cá Mực Hầm Mật (đóng cùng Lý Hiện) được nhiều người khen ngợi.

Hiện tại, bài đăng trên của blogger vẫn chưa được các diễn viên liên quan xác nhận. Tuy nhiên, công chúng đã bàn luận xôn xao trên các diễn đàn. .

Phần đông khán giả đồng ý với nhận định của blogger rằng Đàm Tùng Vận hay Dương Tử có vẻ phù hợp khi đóng cùng Trần Triết Viễn hơn Lộ Tư.

Dương Tử để lộ nhan sắc khác lạ, dân tình liền đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ Trong dàn sao nữ Cbiz, thể trạng của Dương Tử rất dễ tăng cân nếu không kiểm soát chế độ ăn hợp lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-trieu-lo-tu-bo-vai-trong-vung-trom-khong-the-giau-dam-tung-van-va-duong-tu-duoc-dan-tinh-ky-vong-482059.html