Tiếp tục đóng phim cổ trang sau ' Trường Tương Tư', Dương Tử vẫn được khen vì điều này

Sau khi đóng máy Trường Tương Tư, Dương Tử sẽ tiếp tục nhận đóng phim cổ trang khiến dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

Với ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt, Dương Tử hiện đang là một trong những tiểu Hoa nổi bật nhất của lứa 9x. Thậm chí, cô được bình chọn làm thế hệ kế thừa cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên,... Cô nàng cũng được biết đến là một trong những sao nữ cực kỳ bận rộn khi liên tục nhận phim mới. Mới đây, xuất hiện thông tin cho biết sau khi hoàn thành những cảnh cuối của Trường Tương Tư, Dương Tử sẽ tiếp tục nhận một bộ cổ trang nữa. Nữ diễn viên hiện đang tích cực tìm kiếm một dự án mới sau Trường Tương Tư. Bộ phim được cô nàng nhắm đến là Thất Dạ Tuyết được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt.

Nếu như thông tin được đưa ra là đúng thì đây là dự án phim kiếm hiệp đại nữ chủ đầu tay của Dương Tử. Đây là dự án phim hứa hẹn sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bởi số phận quá bi thương của nữ chính Tiết Tử Dạ.

Trong nguyên tác, Tiết Tử Dạ không chỉ chịu cảnh gia tộc sụp đổ chỉ trong 1 đêm, mà còn phải chứng kiến sự ra đi của mẹ, em trai bị hành hạ. Sau này, người yêu lại vì cứu nàng mà rơi xuống hồ băng lạnh lẽo. Cho tới thời điểm hiện tại, thông tin Dương Tử đảm nhận vai nữ chính trong Thất Dạ Tuyết vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, các dự án phim cổ trang của Dương Tử thường bị khán giả chê bai là 1 màu không có điểm đột phá. Từ Hương Mật Tựa Khói Sương cho đến Trầm Vụn Hương Phai, Trường Tương Tư, nàng tiểu Hoa đều vào vai mỹ nhân xinh đẹp nhí nhảnh trước bi thương sau. Chính vì vậy, sau khi nghe tin Dương Tử sẽ nhận vai nữ chính Thất Dạ Tuyết, cư dân mạng đã cực kỳ mong đợi. Hiện tại, Trường Tương Tư vẫn là dự án cổ trang lớn của Dương Tử ở hiện tại. Bên cạnh Dương Tử, phim còn có sự góp mặt của dàn cast đình đám như: Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ,... Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình.

'Hoa đán 85 hàng đầu' Lưu Diệc Phi bị chê không bằng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vì dùng thứ này khi diễn xuất Vì phải nhờ đến thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi bị netizen chê cười, cho rằng nên học tập Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiep-tuc-dong-phim-co-trang-sau-truong-tuong-tu-duong-tu-van-duoc-khen-vi-dieu-nay-478002.html