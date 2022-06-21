Hé lộ toàn thời gian quay 'Trường Tương Tư', người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Dương Tử

Sao quốc tế 21/06/2022 16:10

Sau "Trầm Vụn Hương Phai", "Trường Tương Tư" của Dương Tử cũng được kì vọng và mong đợi sẽ làm nên chuyện khi lên sóng.

Mới đây, đoàn làm phim "Trường Tương Tư" đã lần đầu tiên công bố số giờ Dương Tử ghi hình trên phim trường. Trong đó, cô nàng phải quay phim liên tục từ ngày 28/3 tính tới thời điểm hiện tại.

Qua bảng lịch quay phim này, trung bình mỗi ngày Dương Tử phải quay phim trên 10 tiếng, thậm chí có những ngày cần quay bổ sung sẽ phải mất tới 14 tiếng đồng hồ. Đây là thời gian làm việc tương đối lớn, thậm chí gấp 2 lần thời gian làm việc của nhân viên văn phòng bình thường.

Hé lộ toàn thời gian quay 'Trường Tương Tư', người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Dương Tử - Ảnh 1

bên cạnh đó, thời gian trang điểm, phục trang, làm tóc và các công đoạn chuẩn bị quay khác vẫn chưa tính đến. Bên cạnh đó Dương Tử dường như còn không có ngày nghỉ trong tuần. Có thể thấy một ngày làm việc của Dương Tử diễn ra rất bận rộn và vất vả.

Ngay sau khi thông tin này được tung ra, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Dương Tử. Họ cho rằng với cường độ làm việc như vậy thì Dương Tử rất khó để có thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Lịch trình dày đặc cũng được cho là nguyên nhân cho thân hình đang ngày càng gầy guộc của cô nàng.

Hé lộ toàn thời gian quay 'Trường Tương Tư', người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Dương Tử - Ảnh 2

Bộ phim "Trường Tương Tư" xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu - mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

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Một vài topic về Trầm Vụn Hương Phai trên Weibo, một blogger đã đăng tải lại loạt tạo hình của Dương Tử trong bộ phim này. Blogger cho rằng đây là bộ phim có tạo hình cổ trang đẹp nhất của nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu Á trường tương tư phim Trung Quốc

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