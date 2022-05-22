Gần đây, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin cho biết cuốn tiểu thuyết "Vụng trộm không thể giấu" của tác giả Trúc Dĩ sắp được chuyển thể thành phim..

Gần đây, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin cho biết cuốn tiểu thuyết "Vụng trộm không thể giấu" của tác giả Trúc Dĩ sắp được chuyển thể thành phim. Theo đó, vai nam chính và nữ chính trong phim lần lượt do La Vân Hi và Triệu Lộ Tư đảm nhiệm.

Sau khi thông tin La Vân Hi và Triệu Lộ Tư tham gia diễn xuất trong bản chuyển thể của bộ phim này xuất hiện, đa số cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ của nguyên tác đều bày tỏ thái độ phản đối gay gắt vì cho rằng nguyên tác sẽ bị phá vỡ nếu thông tin trên là thật.

La Vân Hi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Vì nhân vật Gia Hứa và Tang Trĩ trong nguyên tác cách nhau hơn 7 tuổi, đối với mọi phương diện trong cuộc sống Gia Hứa đều thành thục hơn Tang Trĩ, ở anh toát ra sự trải đời, hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành. Trong khi đó, tuổi đời và ngoại hình của La Vân Hi lại quá non trẻ, khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư lại càng giống một cặp "chị - em", điều này sẽ phá vỡ tất cả thiết lập trong nguyên tác.

Bộ phim "Vụng trộm không thể giấu" kể về câu chuyện vào bảy năm trước, cũng trong một ngày như thế này, Tang Trĩ mặc bộ váy gọn gàng đứng bên cạnh Đoàn Gia Hứa đang mặc áo cử nhân, bởi vì gặp lại anh ấy mà cô rất vui, nhưng cũng bởi vì sắp phải xa anh mà cô lại thấy đau lòng vô cùng.

Tang Trĩ vụng về che giấu tâm tư của mình không dám để cho bất cứ ai kể cả người thân với cô nhất nhận ra, cô luôn tưởng tượng rằng sẽ có một ngày nào đó mình nhất định sẽ đến bên anh ấy. Lúc ấy có lẽ Tang Trĩ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng suy nghĩ ngây thơ đó của cô ấy hồi 7 năm trước lại thành hiện thực, Tang Trĩ thực sự đã trở thành người ở bên cạnh Đoàn Gia Hứa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-trieu-lo-tu-va-la-van-hi-thanh-doi-trong-du-an-vung-trom-khong-the-giau-dan-tinh-phan-doi-vi-ly-do-nay-470455.html