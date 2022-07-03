'Hết duyên' với Dương Tử, Tiêu Chiến sẽ 'yêu đương' với đàn chị Ảnh hậu trong phim mới,

Gần đây, Tiêu Chiến đang ngày càng thăng hoa khi nam nghệ sĩ liên tục nhận về tay nhiều dự án phim mới.

Sau thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến vươn lên hàng đỉnh lưu lượng trong làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, có thông tin cho biết Tiêu Chiến sẽ đóng phim chung cùng Ảnh hậu Bạch Bách Hà.

Cụ thể, theo thông tin được đưa ra cho biết dự án phim Nắng Gắt Bên Tôi đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên. Đặc biệt, biên kịch của phim là Lý Tiêu cũng đã theo dõi Tiêu Chiến trên weibo. Với động thái này, nhiều người cho rằng có vẻ như nam diễn viên đã được chọn làm nam chính của bộ phim này.

Nhiều cư dân mạng cảm thán tài nguyên phim ảnh của Tiêu Chiến không chỉ đa dạng mà còn rất chất lượng. Hội bạn diễn nữ của anh chàng cũng toàn là những cái tên có tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ như Dương Tử, Lý Thấm và sắp tới có thể sẽ là Bạch Bách Hà.

Trong khi đó, nguồn tin cũng tiết lộ thêm rằng nữ chính của Nắng Gắt Bên Tôi đang chọn giữa Bạch Bách Hà và Đường Yên. Trong đó, ưu thế của Bạch Bách Hà cao hơn một chút.

Hiện tại, thông tin trên vẫn chưa được phía đoàn làm phim xác nhận. Có nguồn tin cho biết, Nắng Gắt Bên Tôi sẽ được khai máy vào tháng 8 này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-duyen-voi-duong-tu-tieu-chien-se-yeu-duong-voi-dan-chi-anh-hau-trong-phim-moi--480415.html