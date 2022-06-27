Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác luôn là chủ đề được nhiều người hâm mộ quan tâm, đặc biệt thời gian gần đây thông tin cả 2 liên tục lộ hint tình cảm càng khiến cho dân tình dõi theo những thông tin liên quan đến cả hai.

Theo đó, cô nàng tiết lộ: "Kỷ niệm 3 năm xin phép tiết lộ 1 cục đường khi Trần Tình Lệnh còn chưa phát sóng, đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Mới đây, nhân kỷ niệm "siêu bom tấn" Trần Tình Lệnh lên sóng được 3 năm, cụ thể Trừng Nhất - Người viết lời cho ca khúc Vô Kỵ và Ý Nan Bình trong phim bất ngờ đăng tải dòng trạng thái hé lộ về một cảnh quay của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác . Đáng nói cảnh quay này không có trong kịch bản.

Hôm đó nhà sản xuất đến nhà tôi để xem hiệu ứng âm thanh, nhìn thấy cảnh này thì nói rằng: Tập Lam Vong Cơ biết được chân tướng của việc Nguỵ Vô Tiện móc kim đan qua lời của Ôn Ninh, sau đó kêu Giang Trừng: Cút. Thực ra, kịch bản không hề yêu cầu Lam Vong Cơ phải rơi lệ sau khi Nguỵ Vô Tiện ngất đi đâu. Nhưng khi quay phim thì Nhất Bác đã rơi nước mắt, tạo ra một cảnh kinh điển đó. Trần Tình còn chưa dứt, cùng ngân nga một khúc nơi chân trời".

Phân đoạn khóc khiến dân tình bấn loạn của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Khi được hỏi: "Làm thế nào để có được cảnh Tiên tử rơi lệ đó?", Nhất Bác đã trả lời: "Chính là vì chân tình thực cảm".

Trần tình lệnh với sự tham gia của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là bộ phim từ "phim 3 xu" bị hắt hủi đến "bom tấn đam mĩ" thành công nhất 2019. Dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu từng thu hút lượng lớn người theo dõi vào thời điểm lên sóng, cho đến giờ đây vẫn là một trong những bộ phim hot nhất của Tencent.