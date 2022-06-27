Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 27/06/2022 21:50

Tiêu Chiến bất ngờ ngồi chễm chệ ở vị trí số 1 khiến netizen nổ ra tranh cãi.

Mới đây, bảng xếp hạng lưu lượng của các diễn viên nam Hoa ngữ bất ngờ xuất hiện và được cư dân mạng tích cực chia sẻ. Bảng xếp hạng này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Dương, Nhậm Gia Luân,... Cũng giống như mọi BXH khác, lần này cũng không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều khác nhau. 

Cụ thể, điều khiến netizen bất ngờ nhất chính là việc Tiêu Chiến là nam diễn viên được xếp ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng này. Với loạt tác phẩm nổi tiếng như Trần Tình Lệnh, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Lang Điện Hạ, việc Tiêu Chiến đạt được vị trí cao nhất cũng không phải là không có khả năng, tuy nhiên khán giả lại cho rằng Tiêu Chiến hiện mới chỉ ở mức nổi, chứ chưa thể được coi là nam diễn viên có lưu lượng cao nhất. Cộng đồng mạng tỏ ra không đồng tình với bảng xếp hạng này khi xếp vị trí của Tiêu Chiến cao như vậy.

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác - Ảnh 1
Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Chịu cảnh xếp sau Tiêu Chiến lại chính là bạn diễn Vương Nhất Bác. Cùng tham gia Trần Tình Lệnh và nổi tiếng sau bộ phim này nhưng dường như Vương Nhất Bác lại lận đận hơn nhiều khi liên tiếp không có được kịch bản phù hợp để bứt phá trong thời gian gần đây. 

Gây tiếc nuối nhất chắc hẳn phải là trường hợp của Dương Dương. Mặc dù chăm chỉ đóng phim lại có nhiều tác phẩm thành tích tốt nhưng nam diễn viên lại không có được vị trí đúng với những gì mà bản thân thể hiện trong thời gian gần đây. 

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác - Ảnh 2
Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Khán giả cho rằng điều này là quá bất công với Dương Dương bởi nếu so với hạng đầu là Tiêu Chiến thì Dương Dương không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt trội hơn ở một số phương diện.

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác - Ảnh 3
Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về bảng xếp hạng các diễn viên nam lưu lượng:

- Thế lực nào đã tạo ra bảng xếp hạng này vậy? Kick war lưu lượng nam đánh lạc hướng dư luận à?

- Nếu so ra thì Dương Dương hạng phải trên Tiêu Chiến thì còn tạm ổn, đằng này lại còn xếp chung hạng với toàn đàn em thế kia có quá đáng không chứ.

- Bảng này thấy chạy theo nhiệt độ quá. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật ra có thể xếp chung hạng, Dương Dương dẫn đầu thì hợp lý hơn hết ấy chứ như thế này thì kick war quá rồi.

 

Hiện bảng xếp hạng vẫn tiếp tục dấy lên những làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, hầu hết các ý kiến đều không đồng tình với cách xếp hạng này, cho rằng nên điều chỉnh lại thì sẽ hợp lý hơn.

Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Dương Dương sao châu á Sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Bất ngờ trước thông tin Tiêu Chiến nói lời yêu Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng, nhưng điều khiến người hâm mộ chờ đợi là điều này đây

Bất ngờ trước thông tin Tiêu Chiến nói lời yêu Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng, nhưng điều khiến người hâm mộ chờ đợi là điều này đây

Sướng như Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác được fan làm điều này dành tặng nhân dịp Trần Tình Lệnh tròn 3 năm phát sóng

Sướng như Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác được fan làm điều này dành tặng nhân dịp Trần Tình Lệnh tròn 3 năm phát sóng

Thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Tiêu Chiến khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích

Thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Tiêu Chiến khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích

Bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật, Tiêu Chiến chính thức giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vấn đề có phẫu thuật thẩm mỹ hay không

Bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật, Tiêu Chiến chính thức giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vấn đề có phẫu thuật thẩm mỹ hay không

Ngọc Cốt Dao chính thức ra mắt trailer gửi đến khán giả, Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng nữ chính lại bị chỉ trích không ngớt

Ngọc Cốt Dao chính thức ra mắt trailer gửi đến khán giả, Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng nữ chính lại bị chỉ trích không ngớt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI