Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến bất ngờ ngồi chễm chệ ở vị trí số 1 khiến netizen nổ ra tranh cãi.

Mới đây, bảng xếp hạng lưu lượng của các diễn viên nam Hoa ngữ bất ngờ xuất hiện và được cư dân mạng tích cực chia sẻ. Bảng xếp hạng này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Dương, Nhậm Gia Luân,... Cũng giống như mọi BXH khác, lần này cũng không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều khác nhau. Cụ thể, điều khiến netizen bất ngờ nhất chính là việc Tiêu Chiến là nam diễn viên được xếp ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng này. Với loạt tác phẩm nổi tiếng như Trần Tình Lệnh, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Lang Điện Hạ, việc Tiêu Chiến đạt được vị trí cao nhất cũng không phải là không có khả năng, tuy nhiên khán giả lại cho rằng Tiêu Chiến hiện mới chỉ ở mức nổi, chứ chưa thể được coi là nam diễn viên có lưu lượng cao nhất. Cộng đồng mạng tỏ ra không đồng tình với bảng xếp hạng này khi xếp vị trí của Tiêu Chiến cao như vậy.

Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Chịu cảnh xếp sau Tiêu Chiến lại chính là bạn diễn Vương Nhất Bác. Cùng tham gia Trần Tình Lệnh và nổi tiếng sau bộ phim này nhưng dường như Vương Nhất Bác lại lận đận hơn nhiều khi liên tiếp không có được kịch bản phù hợp để bứt phá trong thời gian gần đây. Gây tiếc nuối nhất chắc hẳn phải là trường hợp của Dương Dương. Mặc dù chăm chỉ đóng phim lại có nhiều tác phẩm thành tích tốt nhưng nam diễn viên lại không có được vị trí đúng với những gì mà bản thân thể hiện trong thời gian gần đây.

Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Khán giả cho rằng điều này là quá bất công với Dương Dương bởi nếu so với hạng đầu là Tiêu Chiến thì Dương Dương không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt trội hơn ở một số phương diện. Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet Một số bình luận của khán giả về bảng xếp hạng các diễn viên nam lưu lượng: - Thế lực nào đã tạo ra bảng xếp hạng này vậy? Kick war lưu lượng nam đánh lạc hướng dư luận à? - Nếu so ra thì Dương Dương hạng phải trên Tiêu Chiến thì còn tạm ổn, đằng này lại còn xếp chung hạng với toàn đàn em thế kia có quá đáng không chứ. - Bảng này thấy chạy theo nhiệt độ quá. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật ra có thể xếp chung hạng, Dương Dương dẫn đầu thì hợp lý hơn hết ấy chứ như thế này thì kick war quá rồi. Hiện bảng xếp hạng vẫn tiếp tục dấy lên những làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, hầu hết các ý kiến đều không đồng tình với cách xếp hạng này, cho rằng nên điều chỉnh lại thì sẽ hợp lý hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-mat-nhung-sao-nam-so-huu-luu-luong-hot-nhat-hien-nay-tai-cbiz-tieu-chien-gay-bat-ngo-khi-vuot-mat-hang-loat-ten-tuoi-lon-duong-duong-vuong-nhat-bac-479326.html