Netizen bấn loạn trước cảnh hôn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong MV

Sao quốc tế 30/06/2022 23:25

Cộng đồng fan Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa trải qua khoảng thời gian mất ăn, mất ngủ vì nụ hôn trong mv vừa qua.

Có thể nói sau Thái Lan, thì Trung Quốc cũng là nơi mà các sản phẩm âm nhạc, đam mỹ rất được khán giả yêu chuộng. Tuy nhiên, do sự gắt gao của Cục Nghệ thuật, nên những dự án đam mỹ tại Trung Quốc đều được thực hiện dưới dạng "ngụy huynh đệ". 

Tiêu ChiếnVương Nhất Bác là một trong số những cặp đôi được khán giả yêu mến và ship cặp tới tận bây giờ sau dự án Trần Tình Lệnh từng gây bão năm 2019. Thậm chí, 2 ngôi sao trên còn liên tục bị fan soi ra các hint hẹn hò với nhau. 

Netizen bấn loạn trước cảnh hôn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong MV - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ không khỏi xôn xao truyền tay nhau một MV đích thị "đam mỹ" của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trong đoạn clip được chia sẻ, không chỉ là các khoảnh khắc thân mật mà còn có 1001 khoảnh khắc môi chạm môi giữa 2 nam thần.

Người hâm mộ dường như bấn loạn trước những khoảnh khắc này và không ngừng đặt ra câu hỏi về nguồn gốc MV.

Và câu trả lời chính là những fan chân chính của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với tài cắt ghép video hết sức bá đạo. Dẫu cho chỉ là sản phẩm chế nhưng rõ ràng nó đã làm cho fan hâm mộ cực kỳ thích thú với màn hôn nhau giữa 2 nam thần nổi tiếng nhất nhì Cbiz hiện nay. 

Netizen bấn loạn trước cảnh hôn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong MV - Ảnh 2
Phân đoạn khiến netizen bấn loạn - Ảnh: Internet

Trong khi Vương Nhất Bác liên tục có các hoạt động phim ảnh, âm nhạc trong thời gian gần đây thì Tiêu Chiến có phần im hơi lặng tiếng. Có thông tin cho rằng Tiêu Chiến đang tập trung cho các dự án đặc biệt sẽ ra mắt trong thời gian tới.

 

 

Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác sao châu á Sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Bất ngờ trước thông tin Tiêu Chiến nói lời yêu Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng, nhưng điều khiến người hâm mộ chờ đợi là điều này đây

Bất ngờ trước thông tin Tiêu Chiến nói lời yêu Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng, nhưng điều khiến người hâm mộ chờ đợi là điều này đây

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Sướng như Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác được fan làm điều này dành tặng nhân dịp Trần Tình Lệnh tròn 3 năm phát sóng

Sướng như Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác được fan làm điều này dành tặng nhân dịp Trần Tình Lệnh tròn 3 năm phát sóng

Thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Tiêu Chiến khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích

Thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Tiêu Chiến khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích

Bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật, Tiêu Chiến chính thức giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vấn đề có phẫu thuật thẩm mỹ hay không

Bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật, Tiêu Chiến chính thức giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vấn đề có phẫu thuật thẩm mỹ hay không

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI