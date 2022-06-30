Cộng đồng fan Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa trải qua khoảng thời gian mất ăn, mất ngủ vì nụ hôn trong mv vừa qua.

Có thể nói sau Thái Lan, thì Trung Quốc cũng là nơi mà các sản phẩm âm nhạc, đam mỹ rất được khán giả yêu chuộng. Tuy nhiên, do sự gắt gao của Cục Nghệ thuật, nên những dự án đam mỹ tại Trung Quốc đều được thực hiện dưới dạng "ngụy huynh đệ".

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một trong số những cặp đôi được khán giả yêu mến và ship cặp tới tận bây giờ sau dự án Trần Tình Lệnh từng gây bão năm 2019. Thậm chí, 2 ngôi sao trên còn liên tục bị fan soi ra các hint hẹn hò với nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ không khỏi xôn xao truyền tay nhau một MV đích thị "đam mỹ" của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trong đoạn clip được chia sẻ, không chỉ là các khoảnh khắc thân mật mà còn có 1001 khoảnh khắc môi chạm môi giữa 2 nam thần.

Người hâm mộ dường như bấn loạn trước những khoảnh khắc này và không ngừng đặt ra câu hỏi về nguồn gốc MV.

Và câu trả lời chính là những fan chân chính của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với tài cắt ghép video hết sức bá đạo. Dẫu cho chỉ là sản phẩm chế nhưng rõ ràng nó đã làm cho fan hâm mộ cực kỳ thích thú với màn hôn nhau giữa 2 nam thần nổi tiếng nhất nhì Cbiz hiện nay.

Phân đoạn khiến netizen bấn loạn - Ảnh: Internet

Trong khi Vương Nhất Bác liên tục có các hoạt động phim ảnh, âm nhạc trong thời gian gần đây thì Tiêu Chiến có phần im hơi lặng tiếng. Có thông tin cho rằng Tiêu Chiến đang tập trung cho các dự án đặc biệt sẽ ra mắt trong thời gian tới.

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