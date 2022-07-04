Dương Tử để lộ nhan sắc khác lạ, dân tình liền đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 04/07/2022 13:45

Trong dàn sao nữ Cbiz, thể trạng của Dương Tử rất dễ tăng cân nếu không kiểm soát chế độ ăn hợp lý.

Dương Tử được biết đến với một sự nghiệp siêu đỉnh cùng loạt thành tích khủng ở độ tuổi còn rất trẻ. Đến thời điểm hiện tại, cô là một trong số những nữ diễn viên thành công nhất khi bỏ túi nhiều vai diễn đình đám, nổi tiếng, nhận được nhiều sự yêu mến cả ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, sau bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử nhanh chóng vươn lên hàng đỉnh lưu lượng trong Cbiz. Có ngoại hình đẹp lại thêm diễn xuất tốt giúp nàng tiểu Hoa rất được lòng khán giả.

Tuy nhiên, mới đây, Dương Tử lại xuất hiện với nhan sắc khác lạ khiến nhiều người không khỏi đặt ra nghi ngờ phải chăng cô đã can thiệp thẩm mỹ. Cụ thể, khi xuất hiện trong chương trình Xin Chào Thứ 7, Dương Tử có tạo hình với tóc buộc cao 2 bên vô cùng trẻ trung. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý lại là gương mặt có phần hơi sưng của nàng tiểu Hoa. 

Dương Tử để lộ nhan sắc khác lạ, dân tình liền đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ - Ảnh: Internet

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng Dương Tử đã tăng cân nên gương mặt mới trở nên phúng phính hơn. Thế nhưng cũng có người đặt ra nghi ngờ phải chăng đây là di chứng của can thiệp thẩm mỹ.

 

Thực tế, Dương Tử là sao nữ thuộc tạng người dễ tăng cân. Trọng lượng tăng giảm thất thường của nữ diễn viên cũng luôn là đề tài tranh cãi của cộng đồng mạng. Bản thân Dương Tử vì nhiều lý do mà không thể kiểm soát được cân nặng của mình. Mỗi lần như thế, Dương Tử lại thành chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội.

Dương Tử để lộ nhan sắc khác lạ, dân tình liền đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2

Hiện tại, Dương Tử vẫn trong quá trình quay bộ phim Trường Tương Tư. Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu - mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

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