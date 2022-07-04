Dương Tử để lộ nhan sắc khác lạ, dân tình liền đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Dương Tử được biết đến với một sự nghiệp siêu đỉnh cùng loạt thành tích khủng ở độ tuổi còn rất trẻ. Đến thời điểm hiện tại, cô là một trong số những nữ diễn viên thành công nhất khi bỏ túi nhiều vai diễn đình đám, nổi tiếng, nhận được nhiều sự yêu mến cả ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, sau bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử nhanh chóng vươn lên hàng đỉnh lưu lượng trong Cbiz. Có ngoại hình đẹp lại thêm diễn xuất tốt giúp nàng tiểu Hoa rất được lòng khán giả.

Tuy nhiên, mới đây, Dương Tử lại xuất hiện với nhan sắc khác lạ khiến nhiều người không khỏi đặt ra nghi ngờ phải chăng cô đã can thiệp thẩm mỹ. Cụ thể, khi xuất hiện trong chương trình Xin Chào Thứ 7, Dương Tử có tạo hình với tóc buộc cao 2 bên vô cùng trẻ trung. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý lại là gương mặt có phần hơi sưng của nàng tiểu Hoa.