Không phải tạo hình, đây mới là điều khiến Dương Tử được khen ngợi ở Trường Tương Tư

Dù tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư vốn đã khiến công chúng yêu thích, nhưng điều này mới là thứ làm cho nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi ở hậu trường bộ phim.

Sau thời gian chờ đợi, Trường Tương Tư cuối cùng cũng đã được khai máy vào tháng 3 vừa qua. Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng dự án này đã nhanh chóng vượt mặt những bộ phim khác, trở thành tác phẩm được mong đợi nhiều nhất.

Poster của Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự chỉn chu của nhà sản xuất, dàn diễn viên tham gia cũng góp phần khiến Trường Tương Tư chiếm trọn "spotlight". Ngoài Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi, cái gật đầu từ tiểu hoa Dương Tử đã khiến cho dự án này trở nên vô cùng nóng.

Dương Tử hiện là một trong những diễn viên nữ được khán giả trong và ngoài Trung Quốc yêu thích nhất - Ảnh: Internet

Không ngoa khi nói Dương Tử hiện là một trong những diễn viên nữ được khán giả trong và ngoài Trung Quốc yêu thích nhất. Ngoài nhan sắc ưa nhìn, thực lực diễn xuất của cô cũng được đánh giá là vô cùng nổi trội so với các sao nữ đồng lứa khác.

Tạo hình hồng y của Dương Tử nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Theo những hình ảnh hậu trường Trường Tương Tư mới được tiết lộ, Dương Tử sẽ có một phân cảnh khác lên bộ trang phục màu đỏ tươi làm tôn lên làn da và nhan sắc của cô. Tạo hình này của nữ diễn viên đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả, nhiều người khen cô có thần thái đài các và khí chất sang trọng trong bộ xiêm y này.

Thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp của Dương Tử tại hậu trường Trường Tương Tư nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến công chúng không tiếc lời tán dương Dương Tử đó chính là thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp của cô. Một blogger tiết lộ, trong quá trình ghi hình, phim trường Hoành Điếm có nhiệt độ lên đến 37 độ C và Dương Tử đã phải mặc trang phục rất dày những nữ diễn viên không hề kêu ca mà vẫn hoàn thành thật tốt các cảnh quay của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-tao-hinh-day-moi-la-dieu-khien-duong-tu-duoc-khen-ngoi-o-truong-tuong-tu-479892.html