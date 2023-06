Hình ảnh mới của "thánh nữ xuyên không" Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa

Mới đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy chỉ là hình ảnh do người qua đường ghi lại nhưng nhan săc của nữ ngôi sao vẫn nổi bần bật, khẳng định nhan sắc thách thức cam thường. Tuy nhiên điều khiến hình ảnh của cô gây xôn xao khắp cõi mạng lại không phải do visual "đỉnh của chóp" mà lo do ngoại hình gầy gò đến mức bất ngờ. Nhiều người còn quan ngại cho sức khỏe của cô nàng.

Trong quá khứ, Triệu Lộ Tư đã từng gặp phải nhiều ý kiến body shaming vì cân nặng. Thời điểm đó cô có một khuôn mặt tròn trịa cùng vóc dáng có phần đầy đặn, "thánh nữ xuyên không" bị chỉ trích vì không biết quản lý cơ thể.