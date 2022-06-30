Hình ảnh mới của "thánh nữ xuyên không" Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa

Sao quốc tế 30/06/2022 07:50

Dáng vẻ gầy trơ xương của Triệu Lộ Tư gần đây khiến nhiều người hâm mô lo lắng cho sức khỏe của nữ ngôi sao.

Mới đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy chỉ là hình ảnh do người qua đường ghi lại nhưng nhan săc của nữ ngôi sao vẫn nổi bần bật, khẳng định nhan sắc thách thức cam thường. Tuy nhiên điều khiến hình ảnh của cô gây xôn xao khắp cõi mạng lại không phải do visual "đỉnh của chóp" mà lo do ngoại hình gầy gò đến mức bất ngờ. Nhiều người còn quan ngại cho sức khỏe của cô nàng.

Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 1
Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 2

Trong quá khứ, Triệu Lộ Tư đã từng gặp phải nhiều ý kiến body shaming vì cân nặng. Thời điểm đó cô có một khuôn mặt tròn trịa cùng vóc dáng có phần đầy đặn, "thánh nữ xuyên không" bị chỉ trích vì không biết quản lý cơ thể.

Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư thời còn sở hữu dáng vẻ mũm mĩm.
Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 4
Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 5
Tuy khuôn mặt hơi tròn trịa nhưng lại tạo nên vẻ đáng yêu cho cô nàng.

Thời gian gần đây, ngôi sao Trường Ca Hành đã khắt khe hơn trong chuyện giảm cân. Tuy vậy, dường như Triệu Lộ Tư đang đi vào vết xe đổ của nhiều sao nữ Hoa Ngữ khác khi để cơ thể quá mức gầy gò, thiếu sức sống. Nhiều người hâm mô khuyên cô nên cân bằng lại chế độ ăn uống, luyện tập để đảm bảo cả sức khỏe và ngoại hình.

Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 6
Cô tập trung hơn cho việc luyện tập.

Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên sinh năm 1998, được mệnh danh là "thánh nữ xuyên không" khi gây dấu ấn thông qua các bộ phim có tình tiết ngược về quá khứ như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta,... Bên cạnh đó, người đẹp còn tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng khác như Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ,...

Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 7
Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 8
Hình ảnh mới của 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây xôn xao dân mạng, người hâm mộ xót xa - Ảnh 9
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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư nhan sắc Body Shaming

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