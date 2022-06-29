Diễn viên Lưu Nhuế Lân vừa mới thông báo trên trang cá nhân của mình rằng nam tài tử "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" Quý Đông Nhiên đã qua đời ở tuổi 37.

Theo tin tức trên trang 163 vào ngày 28/6, nam tài tử Lưu Nhuế Lân vừa mới đây đã chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân của mình với nội dung thông báo về sự ra đi của ngôi sao Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Quý Đông Nhiên. Đồng thời, anh cũng bày tỏ nỗi đau và mất mát khi nhận tin bạn thân qua đời. Nguyên nhân cái chết của nam tài tử họ Quý vẫn chưa được tiết lộ.

Nam diễn viên Quý Đông Nhiên qua đời ở tuổi 37 - Ảnh: Internet

"Tôi rất sốc khi nghe bạn bè thông báo Nhị ca qua đời. Hỏi han nhiều người, tôi chưa biết rõ sự tình cụ thể, chỉ biết anh đã thực sự rời xa chúng tôi. Tôi chỉ biết khóc và mắng anh ấy, mới chỉ nửa năm không gặp, sao đã nỡ cách xa vĩnh viễn.

Tôi đã cùng với Đại ca, Tam ca lên lịch hẹn, đóng máy xong, chúng tôi sẽ đến mộ phần để gặp anh, trách anh, cái đồ ngốc này. Nhị ca, em nhớ anh, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ." - Lưu Nhuế Lân viết trên trang cá nhân.

Lưu Nhuế Lân cho biết, Quý Đông Nhiên là một người bạn đặc biệt tốt, có thể cùng với anh tâm sự cả một ngày dài về mọi chủ đề trong cuộc sống. Không những vậy, nam tài tử họ Quý tuy gặp khó khăn trong sự nghiệp những năm qua nhưng chưa từng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè.

Lưu Nhuế Lân xem Quý Đông Nhiên là người anh thân thiết của mình - Ảnh: Internet

"Trong thâm tâm, anh ấy là Nhị ca của tôi, phải là người chăm sóc, che chở cho tôi, nên anh ấy không bao giờ nói về những chuyện phiền lòng. Năm 2021, anh ấy nói đang hẹn hò, cảm thấy yên ổn, muốn kết hôn. Tôi đã hứa làm phù rể cho anh ấy." - Lưu Nhuế Lân bộc bạch.

Nam diễn viên Quý Đông Nhiên sinh năm 1985 và xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong sự nghiệp của mình, anh đã từng tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2, Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Vũ Động Càn Khôn, Cổ Đổng Cục Trong Cục, vai Điền Bá Quang trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ,...

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