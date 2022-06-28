Phạm Băng Băng khoe giảm 6kg/tuần, tuy nhiên điều này mới chiếm 'spotlight' của dân tình

Sao quốc tế 28/06/2022 20:30

Mới đây, Phạm Băng Băng bắt đầu "sự nghiệp giảm cân", đồng thời cập nhật động thái kịp thời trên mạng xã hội để chia sẻ quá trình giảm cân với người hâm mộ.

Kể từ khi Phạm Băng Băng ra mắt, cô nàng lại bắt đầu "sự nghiệp giảm cân", đồng thời cập nhật động thái kịp thời trên mạng xã hội để chia sẻ quá trình giảm cân với người hâm mộ.

Vào ngày 26/6, cô đã quay một đoạn video ngắn, tiết lộ rằng sau 7 ngày nhịn ăn để giảm cân, cô đã giảm thành công hơn 6 kg, kết quả có thể nói là rất đáng kể. Nhưng cô cũng không quên nhắc nhở cư dân mạng rằng họ không được bắt chước một cách tùy tiện, và hãy làm những gì có thể tùy theo hoàn cảnh của mình.

Phạm Băng Băng cho biết đây là ngày thứ 7 cô không ăn tinh bột để loại bỏ tạp chất, ngoài không ăn tinh bột, cô còn đi bộ 6 km trong phòng gym, cơ thể cảm thấy rất nhẹ nhàng, nước da không xấu đi và cô cảm thấy mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng vì đi nhiều nên tôi thấy có hơi mất cân bằng. Cô cho biết sáng ngày 25 cô đo cân nặng lúc đói và giảm được 6,25 kg, vì là ngày cuối cùng của chế độ nhịn ăn nên cô chỉ uống một ít nước bổ dưỡng và không ăn gì sau khi về nhà vào buổi tối.

Phạm Băng Băng khoe giảm 6kg/tuần, tuy nhiên điều này mới chiếm 'spotlight' của dân tình - Ảnh 1

Trong ảnh, Phạm Băng Băng sau khi giảm cân trông thanh tú hơn, đường nét gương mặt ngày càng rõ ràng, cô còn khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn, không một chút mỡ thừa. Phạm Băng Băng cho biết từ ngày 1/8 sẽ từ từ ăn uống trở lại. Ăn một số thức ăn như cháo gạo, sữa trứng dễ tiêu, để tránh tình trạng bị tăng cân trở lại thì lượng thức ăn sẽ tăng lên từng chút một.

Phạm Băng Băng đã nhiều lần nhấn mạnh mong mọi người đừng mù quáng bắt chước phương pháp giảm cân của cô, thể trạng mỗi người là khác nhau, tùy theo tình trạng thực tế mà có thể lựa chọn phương pháp giảm cân phù hợp với bản thân.

Phạm Băng Băng khoe giảm 6kg/tuần, tuy nhiên điều này mới chiếm 'spotlight' của dân tình - Ảnh 2Phạm Băng Băng khoe giảm 6kg/tuần, tuy nhiên điều này mới chiếm 'spotlight' của dân tình - Ảnh 3

Một số cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra cô đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, người mới bị lộ vài ngày trước, không rõ là nhẫn cưới hay nhẫn trang trí.

Ngay sau đó, thông tin chi tiết về người đàn ông này được tiết lộ, có thông tin cho rằng bạn trai mới của Phạm Băng Băng tên là Quách Nham Phong, bằng tuổi Phạm Băng Băng, trước đây anh từng là sĩ quan nhưng hiện tại anh đang là phó chủ tịch của một tập đoàn tài chính và vẫn thuộc công ty của Phạm Băng Băng với tư cách là giám đốc điều hành.

Dù chưa lên tiếng về tin đồn có mối quan hệ mới nhưng bài đăng ẩn ý rằng cô sẽ không đánh cược số phận của mình vào một người đàn ông. Các fan cảm thấy Phạm Băng Băng muốn nhắn nhủ rằng cư dân mạng không cần phán đoán thay cô, bởi cô vẫn luôn chủ động nắm giữ hạnh phúc của chính mình.

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