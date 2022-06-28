Động thái gây chú ý của Lưu Diệc Phi sau khi bị khơi lại loạt lùm xùm đời tư

Sau khi lấy lại danh tiếng sau 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ học vấn, đi cửa sau khi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, mối quan hệ giữa cô và cha nuôi cũng bị đặt nghi vấn...

Mới đây, trang Sina đưa tin, đoàn phim Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn đóng chính tổ chức nhóm livestream trò chuyện với khán giả và cùng xem tập cuối. Lưu Diệc Phi cũng xuất hiện sau nhiều ngày im lặng trước lùm xùm đời tư.

"Thần tiên tỷ tỷ" chia sẻ video đánh dấu quá trình cô hoàn thành vai diễn Triệu Phán Nhi trong Mộng hoa lục. Nữ diễn viên lái siêu xe màu vàng đi quay phim, cô tự lồng tiếng, thực hiện nhiều cảnh múa quạt, múa kiếm.

Trước đó, fan của Lưu Diệc Phi và một số nghệ sĩ khác nảy sinh tranh cãi, cộng đồng mạng đã lật lại một số scandal trong quá khứ của nữ diễn viên, trong đó Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ gian lận học vấn.

Cô không có tên trong danh sách nhập học và tốt nghiệp lứa 2002 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cư dân mạng cũng tra ra Lưu Diệc Phi không có tên trên trang web của Đại học Yale dù cô cho biết thi đậu vào vòng 2 khoa diễn xuất. Thậm chí, nhiều dân mạng còn tràn vào trang mạng chính thức của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và để lại những bình luận với nội dung yêu cầu nhà trường giải thích về trường hợp của nàng “Tiểu Long Nữ”.

Ngoài ra, loạt tin Lưu Diệc Phi đi lên nhờ làm bồ nhí của tỷ phú Trần Kim Phi dưới thân phận con gái nuôi, phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi năm sinh từ 1986 sang 1987 hay sử dụng thuốc nhỏ mắt để quay cảnh khóc trong Thần điêu đại hiệp, cũng bị mang ra bàn tán.

Những chủ đề liên quan đến scandal của Lưu Diệc Phi đạt hơn 1 tỷ lượt đọc và nhận hàng trăm nghìn lượt bình luận. Song, phía nữ diễn viên không giải đáp thắc mắc mà chỉ xóa bình luận, không để chủ đề bị bàn tán nhiều hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-gay-chu-y-cua-luu-diec-phi-sau-khi-bi-khoi-lai-loat-lum-xum-doi-tu-479474.html