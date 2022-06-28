Lý do tạo hình mới của Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' bị chê kém sắc

Sao quốc tế 28/06/2022 10:46

Mới đây, Lưu Diệc Phi xuất hiện với bộ trang phục rực rỡ nhưng lại bị chê kém sắc.

"Mộng Hoa Lục" đang bước vào giai đoạn thử thách, "lửa thử vàng" trước làn sóng của dư luận khi bắt đầu có những chuyện không hay vây quanh. Nhiều khán giả đã lên tiếng chê trách đoàn phim vì "dựa hơi" nhiều ngôi sao để phim được nổi tiếng, thậm chí số điểm trên Douban cũng đang có dấu hiệu sụt giảm.

Mới đây, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi lại lần nữa gây tranh cãi khi xuất hiện với một tạo hình rực rỡ trong phim. Trong tập mới đây, nữ chính Triệu Phán Nhi đã xuất hiện trong một tạo hình hồng y rực rỡ. Nhìn thì nổi bật là vậy, thế nhưng Lưu Diệc Phi lại phải nhận vô số lời chê bai. 

Lý do tạo hình mới của Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' bị chê kém sắc - Ảnh 1Lý do tạo hình mới của Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' bị chê kém sắc - Ảnh 2

Nhiều người cho rằng bộ trang phục này khiến thần tiên tỷ tỷ phô hết khuyết điểm dáng người của mình ra. Cũng có người bày tỏ Lưu Diệc Phi đã không còn thon gọn như xưa, gương mặt "tròn trịa" khiến khán giả không cảm nhận được vẻ thanh thoát cần có của mỹ nhân cổ trang.

Lý do tạo hình mới của Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' bị chê kém sắc - Ảnh 3

"Mộng hoa lục" là tác phẩm được cải biên từ bộ hí kịch kinh điển Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của nhà viết kịch đời Nguyên - Quan Hán Khanh. Phim xoay quanh nàng ca kỹ Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) chỉ bán nghệ không bán thân. Nàng xuất thân là con gái nhà quan nhưng vì gia đình phạm tội nên bị đẩy vào chốn kỹ viện mưu sinh bằng tài nghệ múa và pha trà.

Sau khi thoát được chốn thị phi, Triệu Phán Nhi cùng hai tỷ muội kết nghĩa mở một quán trà nhỏ sinh sống qua ngày. Nàng gặp gỡ và có mối lương duyên ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở với Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) - chỉ huy của Hoàng Thanh Ti khi cả hai vướng vào một vụ trọng án tại Giang Nam.

Tuy có quá khứ bị người người khinh thường nhưng bằng bàn lĩnh và tài nghệ của mình, Triệu Phán Nhi đã chứng minh rằng phụ nữ có địa vị thấp kém trong thời xưa vẫn có quyền bình đẳng. Tinh thần “phụ nữ giúp phụ nữ” cũng đặc biệt được chú trong trong phim qua việc xây dựng những tình huống như chị em kết nghĩa bảo vệ nhau trước kẻ xấu, cùng nhau lập nghiệp hay đứng ra giúp đỡ những cô gái yếu thế hơn.

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