NÓNG: Bạn trai Phạm Băng Băng lộ diện, ôm hôn 'nữ hoàng giải trí' cực mùi mẫn

Sao quốc tế 19/06/2022 11:02

Đây là người đàn ông thứ 2 mà "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng công khai hẹn hò trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tờ Sinchew đưa tin, vào ngày 17/6 vừa qua, Phạm Băng Băng đã bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, phong độ, khỏe khoắn và đeo kính cận. Theo đó, người này đã được Phạm Gia đưa đến để gặp gỡ gia đình cô.

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Phạm Băng Băng và bạn trai cùng ngồi trong xe - Ảnh: Internet

Sau khi bữa ăn kết thúc, Phạm Băng Băng và bạn trai ra ngoài đi dạo, cô ôm chặt tay bạn trai, trong khi đó thì anh hôn vào trán và ôm chặt vai cô. Khi mẹ của "nữ hoàng giải trí" bước ra, anh chạy tới và xách đồ giúp bà.

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Hai người không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật - Ảnh: Internet

Nhiều nguồn tin tiết lộ, bạn trai của Phạm Băng Băng là đối tác của nữ diễn viên trong lĩnh vực kinh doanh mà cô đang góp mặt. Trong một video từng được cô đăng tải, gương mặt của anh cũng đã được netizen nhanh chóng chụp lại.

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Người này đã xuất hiện trong một video trước đó của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức Phạm Băng Băng có người yêu được tung ra, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cô, hy vọng ở độ tuổi 40 thì cô sẽ sớm yên bề gia thất. Được biết, trong suốt nhiều năm làm nghệ thuật, đây là người đàn ông thứ 2 mà Phạm Gia công khai hẹn hò, trước đó là nam diễn viên Lý Thần.

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Cận cảnh dung nhan bạn trai của 'nữ hoàng giải trí' - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Phạm Băng Băng đã có những bước đi đầu tiên quay trở lại showbiz sau nhiều năm bị đóng băng hoạt động do scandal trốn thuế. May mắn thay, khác với nhiều nghệ sĩ trốn thuế khác, tài khoản Weibo với hơn 63 triệu người theo dõi của cô không bị xóa mất, fan cũng vì thế có thể cập nhật hoạt động của nữ minh tinh thường xuyên.

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Tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh xử Phạm Băng Băng thắng kiện. Tòa yêu cầu bị đơn là một công ty có trụ sở ở Quảng Châu đền bù cho nữ diễn viên 100.000 NDT (gần 15.000 USD) tiền tổn thất tinh thần.

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