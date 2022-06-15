Nhân vật khiến Phạm Băng Băng mất suất Tứ Đại Hoa Đán dù nổi tiếng không thua Triệu Vy hay Châu Tấn

Sao quốc tế 15/06/2022 14:36

Người này chính là lý do mà "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng đã bỏ lỡ cơ hội gia nhập hàng ngũ Tứ đại hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ.

Được bầu chọn vào những năm 2000 bởi báo Nam Phương Đô Thị, Tứ Đại Hoa Đán của màn ảnh Hoa ngữ bao gồm 4 nữ minh tinh Châu Tấn, Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Nhưng thực chất, C-biz có tới 8 đại hoa đán, bao gồm cả "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng.

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Tứ Đại Hoa Đán của màn ảnh Hoa ngữ (từ trái sang) là Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy, Chương Tử Di - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không ít người đặt ra câu hỏi rằng vì sao có những thành tích không kém gì Triệu Vy nhưng Phạm Băng Băng lại không thể lọt top Tứ Đại Hoa Đán danh giá? Thật ra Tứ Đại Hoa Đán được nâng cấp từ Tứ Tiểu Hoa Đán vào đầu những năm 2000. Trừ Từ Tịnh Lôi khi đó có "chống lưng" quá lớn thì cả 3 người còn lại đều chứng tỏ được năng lực của mình.

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Trong khi ai cũng có những bước tiến xa trong sự nghiệp, Phạm Băng Băng vẫn sống trong hào quang của vai Kim Tỏa - Ảnh: Internet

Trong khi Chương Tử Di có Ngọa Hổ Tàng Long thắng giải Oscar, Châu Tấn thành công vang dội với tác phẩm Sông Tô Châu (đạt giải tại LHP quốc tế), còn Triệu Vy thì đã quá quen thuộc với Tiểu Yến Tử trong, lúc này Phạm Băng Băng vẫn sống trong hào quang của vai Kim Tỏa.

Thời điểm bấy giờ, Phạm Băng Băng ký hợp đồng có thời hạn 8 năm với công ty của Quỳnh Dao, nhưng thỏa thuận này nhanh chóng sụp đổ vì công ty này gặp vấn đề về trụ sở và pháp lý. Không những vậy, khi Phạm Băng Băng phải đơn phương chấm dứt hợp đồng do không có phim để diễn thì cô còn phải bồi thường 200 nghìn NDT theo phán quyết của tòa án (thực chất bị yêu cầu tới 1 triệu NDT). Vụ kiện này khiến Phạm Gia mất nhiều thời gian và bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng.

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Vụ kiện với Quỳnh Dao khiến Phạm Băng Băng mất nhiều thời gian và bỏ lỡ 'thời điểm vàng' để lọt top Tứ Đại Hoa Đán - Ảnh: Internet

Đến năm 2000, Phạm Băng Băng ký hợp đồng với Hoa Nghị Huynh Đệ và phải đến năm 2003 cô mới giành được giải Ảnh hậu đầu tiên của mình nhờ Cell Phone. Có thể nói, Phạm Băng Băng đã bỏ lỡ "thời điểm vàng" để lọt top Tứ Đại Hoa Đán. Nhưng đây cũng không phải lý do quyết định khiến cô mất xuất.

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Đến năm 2000, Phạm Băng Băng ký hợp đồng với Hoa Nghị Huynh Đệ và phải đến năm 2003 cô mới giành được giải Ảnh hậu đầu tiên nhờ Cell Phone - Ảnh: Internet

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất mới chính là lý do quyết định khiến Phạm Băng Băng không thể chạm đến ngôi vị Tứ Đại Hoa Đán. Tuy vậy, trong suốt sự nghiệp của mình Phạm Gia đã thắng nhiều giải Ảnh hậu hơn cả Từ Tịnh Lôi, trong đó Bách Hoa và Kim Kê đều là các giải lớn, có thể thấy thực lực của cô "không phải dạng vừa đâu".

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Vi diễn trong Tôi Không Phải Phan Kim Liên giúp Phạm Băng Băng khẳng định diễn xuất - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng còn là người tiên phong trên con đường "hắc hồng", dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Dẫu vậy, nhiều tác phẩm của nữ minh tinh họ Phạm vẫn có rating cao, minh chứng là Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ có lượt người xem cao kỷ lục.

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Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ có lượt người xem cao kỷ lục, là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Băng Băng đang có những bước đi đầu tiên sau nhiều năm bị hạn chế hoạt động do scandal trốn thuế. Tuy vậy, nhan sắc của Phạm Gia vẫn được xem là "chuẩn mực" của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Tứ Đại Hoa Đán Quỳnh Dao sao Hoa ngữ sao châu Á

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