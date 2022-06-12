Bìa tạp chí đầu tiên của Phạm Băng Băng kể từ scandal trốn thuế

Đây là bìa tạp chí Trung Quốc đầu tiên mà "nữ hoàng giải trí Phạm Băng Băng" được xuất hiện kể từ sau khi bị buộc tội trốn thuế vào năm 2018.

Trang Sina đưa tin, Phạm Băng Băng đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Glass Trung Quốc số mới nhất. Việc này được cho là một tín hiệu đáng mừng, đánh dấu sự hồi sinh của nữ minh tinh sau hơn 3 năm đóng băng sự nghiệp vì scandal trốn thuế.

Phạm Băng Băng trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Glass Trung Quốc

Sự trở lại lần này của Phạm Băng Băng đã dành được nhiều lời khen vì độ trẻ trung ở tuổi 41 của mình. Cô được nhận xét là có thần thái quyến rũ, khí chất sang trọng mà không phải nghệ sĩ C-biz nào cũng sánh được.

Theo Sina, vào năm 2018, scandal trốn thuế và việc nộp phạt 130 triệu USD đã nhấn chìm sự nghiệp của Phạm Băng Băng, bên cạnh việc mất hết danh tiếng thì cô cũng bị cấm xuất hiện trên truyền hình. Thời gian qua, nữ diễn viên thi thoảng tham gia các sự kiện nhỏ lẻ và chỉ có thể làm gương mặt trang bìa ở các tạp chí quốc tế hạng 2.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Phạm Băng Băng may mắn hơn nhiều so với các nghệ sĩ trốn thuế khác như Đặng Luân, Trịnh Sảng, hay phạm tội như Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, Trương Triết Hạn,... vì cô vẫn có thể giữ lại được tài khoản Weibo hơn 63 triệu người theo dõi và các trang mạng xã hội của văn phòng đại diện.

Trước đây, vào tháng 12/2020, Phạm Băng Băng và em trai mình - Phạm Thừa Thừa - đã cùng nhau được xuất hiện trên bìa tạp chí T Magazine China. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau bài quảng cáo "Phạm Băng Băng trở thành gương mặt trang bìa" đã bị gỡ khỏi Weibo, T Magazine China cũng đình xuất bản số ấn phẩm này và cam kết hoàn tiền lại cho những người đã đặt báo trước đó vì sức ép của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bia-tap-chi-dau-tien-cua-pham-bang-bang-ke-tu-scandal-tron-thue-475795.html