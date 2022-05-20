Bao mùa vắng mặt Cannes vì phong sát, Phạm Băng Băng vẫn không giảm độ hot với những bộ váy thảm đỏ 'từng làm mưa làm gió' một thời

Sao quốc tế 20/05/2022 16:00

Kể từ sau scandal trốn thuế và vướng vào làn sóng phong sát của chính quyền Trung Quốc, cái tên Phạm Băng Băng dần giảm sức hút với truyền thông. Nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, cái tên của cô từng làm mưa làm gió ở nhiều thảm đỏ, trong đó có Liên hoan phim Cannes.

Nhắc đến Phạm Băng Băng, netizen lập tức nhớ ngay đến danh hiệu "Nữ hoàng thảm đỏ" và đến giờ chưa mỹ nhân Hoa ngữ nào có thể vượt qua. Vẻ đẹp của nữ thần họ Phạm trở thành chuẩn mực của làng giải trí. Không chỉ vậy, những sự kiện mà người đẹp góp mặt đều trở nên đặc biệt thu hút chú ý lớn hơn bao giờ hết

Kể từ sau scandal trốn thuế và vướng vào làn sóng phong sát của chính quyền Trung Quốc, cái tên Phạm Băng Băng dần giảm sức hút với truyền thông. Nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, cái tên của sao phim Võ Mị Nương truyền kỳ từng làm mưa làm gió ở nhiều thảm đỏ, trong đó có Liên hoan phim Cannes.

Năm 2010, Phạm Băng Băng tôn vinh văn hóa Á Đông khi diện trang phục hoa văn long bào đến thảm đỏ Cannes. Trong khi nhiều mỹ nhân diện đồ cắt xẻ, cô chỉ cần đơn giản diện đầm khoét vai đã đủ gây chú ý. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng cũng giúp cô ghi điểm tuyệt đối.

Bao mùa vắng mặt Cannes vì phong sát, Phạm Băng Băng vẫn không giảm độ hot với những bộ váy thảm đỏ 'từng làm mưa làm gió' một thời - Ảnh 1
Phạm Băng Băng tôn vinh văn hóa Á Đông khi diện trang phục hoa văn long bào - Ảnh: Internet

 

Một năm sau, người đẹp họ Phạm tiếp tục tôn vinh văn hóa phương Đông khi diện trang phục thêu hạc cầu kỳ. Trong văn hóa phương Đông, hạc tượng trưng cho sự cao quý. Việc thêu 9 con hạc lên thiết kế đỏ rực được xem là điềm lành.

Bao mùa vắng mặt Cannes vì phong sát, Phạm Băng Băng vẫn không giảm độ hot với những bộ váy thảm đỏ 'từng làm mưa làm gió' một thời - Ảnh 2
Người đẹp họ Phạm tiếp tục tôn vinh văn hóa phương Đông khi diện trang phục thêu hạc cầu kỳ - Ảnh: Internet

 

Năm 2012, Phạm Băng Băng chọn kiểu tóc mang hơi hướm Nhật Bản đến dự Cannes. Lần này, cô gây chú ý khi diện trang phục in hình tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Họa tiết dày đặc hoa văn trên nền áo trắng tôn lên nước da trắng sứ của nữ diễn viên.

Bao mùa vắng mặt Cannes vì phong sát, Phạm Băng Băng vẫn không giảm độ hot với những bộ váy thảm đỏ 'từng làm mưa làm gió' một thời - Ảnh 3
Phạm Băng Băng gây chú ý khi diện trang phục in hình tứ đại mỹ nhân Trung Quốc - Ảnh: Internet

 

Sau khi khẳng định văn hóa phương Đông, Phạm Băng Băng bắt đầu thay đổi phong cách dự Cannes. Năm 2013, cô xuất hiện trong trang phục được may đo riêng đến từ thương hiệu cao cấp Louis Vuitton. Mỹ nhân họ Phạm cũng "bớt sến hơn" khi chọn kiểu tóc xõa tự nhiên, dần khẳng định đẳng cấp ngôi sao quốc tế.

Bao mùa vắng mặt Cannes vì phong sát, Phạm Băng Băng vẫn không giảm độ hot với những bộ váy thảm đỏ 'từng làm mưa làm gió' một thời - Ảnh 4
Phạm Băng Băng xuất hiện trong trang phục được may đo riêng đến từ thương hiệu cao cấp Louis Vuitton - Ảnh: Internet

 

Thảm đỏ Cannes 2015 trở thành 1 trong những sự kiện cực kỳ khó quên trong lịch sử liên hoan phim này là nhờ có Phạm Băng Băng với tạo hình đẹp mê đắm lòng người. Mỹ nhân họ Phạm đã gây bão MXH, "thống trị" thảm đỏ LHP Cannes danh giá với bộ cánh hoa tiên tử đẹp như mơ. Chiếc váy voan kết hoa cầu kỳ cùng vẻ đẹp mong manh và khí chất ngút ngàn đã khiến Phạm Gia trở nên "bất bại" tại thảm đỏ năm ấy.

Bao mùa vắng mặt Cannes vì phong sát, Phạm Băng Băng vẫn không giảm độ hot với những bộ váy thảm đỏ 'từng làm mưa làm gió' một thời - Ảnh 5
Mỹ nhân họ Phạm "thống trị" thảm đỏ LHP Cannes danh giá với bộ cánh hoa tiên tử đẹp như mơ - Ảnh: Internet

 

Năm 2017, Phạm Băng Băng chính thức trở thành thành viên ban giám khảo Cannes. Đây cũng là lúc người đẹp tiết chế trang phục hơn, diện đồ nhã nhặn để ngồi trên ghế giám khảo. Nước da trắng cùng kiểu son đỏ rực là "vũ khí" lớn nhất của người đẹp.

Bao mùa vắng mặt Cannes vì phong sát, Phạm Băng Băng vẫn không giảm độ hot với những bộ váy thảm đỏ 'từng làm mưa làm gió' một thời - Ảnh 6
Nước da trắng cùng kiểu son đỏ rực là "vũ khí" lớn nhất của người đẹp họ Phạm - Ảnh: Internet

Điểm qua những bộ váy thảm đỏ của Phạm Băng Băng có thể khẳng định dù vắng bóng Cannes đã lâu nhưng vẫn nguôi được sự ấn tượng của công chúng dành cho cô.

 

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