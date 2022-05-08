Lên bìa tạp chí, sao nữ này bị chính mẹ đẻ 'đè bẹp', thậm chí được khen có 'khí chất' của Phạm Băng Băng

Dù cùng xuất hiện trong một khung ảnh, nữ thần tượng Triệu Tiểu Đường lại bị nhan sắc của mẹ mình lấn lướt, nhiều người còn cho rằng mẹ của cô có nhiều nét giống với "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng.
- Từ 'thuốc độc phòng vé' đến 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh', Cảnh Điềm khoe mặt mộc xinh đẹp, 'không tì vết' dù ở khoảng cách gần
- Trước thông tin kinh doanh thua lỗi, chồng cũ Từ Hy Viên đăng đàn giãi bày
Trong những hình ảnh mới nhất của mình trên một tạp chí, thành viên của nhóm nhạc THE9 - Triệu Tiểu Đường đã khiến cho người hâm mộ phải "rụng rời" bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, cũng trong các bức ảnh này còn xuất hiện thêm một nhân vật được nhận xét là "lấn lướt" luôn cả nữ minh tinh họ Triệu, không ai khác đó chính là mẹ của cô.
Tuy là bậc sinh thành của Triệu Tiểu Đường nhưng mẹ cô được đánh giá là quá trẻ so với tuổi, hai người đứng bên nhau giống chị em hơn là mẹ con. Thậm chí, nếu xét về ngũ quan thì bà còn sắc nét hơn con gái nhiều phần.
Sau khi loạt ảnh này được công bố, đa phần công chúng đều đồng ý rằng Triệu Tiểu Đường đã bị "lép vế" trước mẹ ruột của mình, toàn bộ spotlight đều dành cho bà. Không những vậy, nhiều netizen còn nhận xét rằng mẹ của nữ thần tượng mang khí chất không khác gì các ngôi sao hạng A và có nhiều nét rất giống với Phạm Băng Băng.
Trước đây, mẹ của Triệu Tiểu Đường cũng từng xuất hiện trong khuôn khổ chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 để cổ vũ cho con gái, lúc này nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của bà cũng từng gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Ngoài ra, khung cảnh xa hoa bên trong căn nhà của gì đình nữ thần tượng còn khiến cho netizen "đoán già đoán non" rằng bà là phu nhân của một gia đình hào môn.
Ảnh: Internet