Lên bìa tạp chí, sao nữ này bị chính mẹ đẻ 'đè bẹp', thậm chí được khen có 'khí chất' của Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 08/05/2022 21:00

Dù cùng xuất hiện trong một khung ảnh, nữ thần tượng Triệu Tiểu Đường lại bị nhan sắc của mẹ mình lấn lướt, nhiều người còn cho rằng mẹ của cô có nhiều nét giống với "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng.

Trong những hình ảnh mới nhất của mình trên một tạp chí, thành viên của nhóm nhạc THE9 - Triệu Tiểu Đường đã khiến cho người hâm mộ phải "rụng rời" bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, cũng trong các bức ảnh này còn xuất hiện thêm một nhân vật được nhận xét là "lấn lướt" luôn cả nữ minh tinh họ Triệu, không ai khác đó chính là mẹ của cô.

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Mẹ của Triệu Tiểu Đường hoàn toàn lấn át cô trong các shoot hình chụp chung
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Mẹ cô được đánh giá là quá trẻ so với tuổi, hai người đứng bên nhau giống chị em hơn là mẹ con

Tuy là bậc sinh thành của Triệu Tiểu Đường nhưng mẹ cô được đánh giá là quá trẻ so với tuổi, hai người đứng bên nhau giống chị em hơn là mẹ con. Thậm chí, nếu xét về ngũ quan thì bà còn sắc nét hơn con gái nhiều phần.

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Sau khi loạt ảnh này được công bố, đa phần công chúng đều đồng ý rằng Triệu Tiểu Đường đã bị 'lép vế' trước mẹ ruột của mình
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Ở một số bức ảnh, Triệu Tiểu Đường còn phải ngậm ngùi nhường spotlight cho mẹ

Sau khi loạt ảnh này được công bố, đa phần công chúng đều đồng ý rằng Triệu Tiểu Đường đã bị "lép vế" trước mẹ ruột của mình, toàn bộ spotlight đều dành cho bà. Không những vậy, nhiều netizen còn nhận xét rằng mẹ của nữ thần tượng mang khí chất không khác gì các ngôi sao hạng A và có nhiều nét rất giống với Phạm Băng Băng.

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Triệu Tiểu Đường có những khung hình riêng song lại không ấn tượng bằng hình ảnh chụp chung với mẹ
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Mẹ và em trai của Triệu Tiểu Đường ủng hộ cô trong khuôn khổ chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2

Trước đây, mẹ của Triệu Tiểu Đường cũng từng xuất hiện trong khuôn khổ chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 để cổ vũ cho con gái, lúc này nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của bà cũng từng gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Ngoài ra, khung cảnh xa hoa bên trong căn nhà của gì đình nữ thần tượng còn khiến cho netizen "đoán già đoán non" rằng bà là phu nhân của một gia đình hào môn.

Ảnh: Internet

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