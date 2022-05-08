Lên bìa tạp chí, sao nữ này bị chính mẹ đẻ 'đè bẹp', thậm chí được khen có 'khí chất' của Phạm Băng Băng

Trong những hình ảnh mới nhất của mình trên một tạp chí, thành viên của nhóm nhạc THE9 - Triệu Tiểu Đường đã khiến cho người hâm mộ phải "rụng rời" bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, cũng trong các bức ảnh này còn xuất hiện thêm một nhân vật được nhận xét là "lấn lướt" luôn cả nữ minh tinh họ Triệu, không ai khác đó chính là mẹ của cô.

Mẹ của Triệu Tiểu Đường hoàn toàn lấn át cô trong các shoot hình chụp chung

Mẹ cô được đánh giá là quá trẻ so với tuổi, hai người đứng bên nhau giống chị em hơn là mẹ con

Tuy là bậc sinh thành của Triệu Tiểu Đường nhưng mẹ cô được đánh giá là quá trẻ so với tuổi, hai người đứng bên nhau giống chị em hơn là mẹ con. Thậm chí, nếu xét về ngũ quan thì bà còn sắc nét hơn con gái nhiều phần.