Vừa lên sóng chưa lâu, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã bị tố đạo nhái: 'Định học theo Thả Thiên Hạ để tăng nhiệt à'

Bộ phim Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ do Đậu Kiêu và Trần Đô Linh đóng chính bất ngờ bị tố đạo nhái dù mới chỉ lên sóng mới được 13 tập.

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ do Đậu Kiêu và Trần Đô Linh đóng chính hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, bộ phim bất ngờ bị cộng đồng mạng tố đạo nhái một tác phẩm điện ảnh khác. Cụ thể, poster của phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ của Đậu Kiêu và Trần Đô Linh bị tố đạo nhái poster phim điện ảnh Hoa Cỏ Chiến Tranh (có tên tiếng Anh là In Harm's Way) của Lưu Diệc Phi và Emile Hirsch đã ra mắt vào tháng 11/2017.

Bài post được đăng tải từ nhà sản xuất phim Hoa Cỏ Chiến Tranh - Ảnh: Internet Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm ngày sau khi nhà sản xuất của Hoa Cỏ Chiến Tranh post lên MXH với nội dung khẳng định, poster của phim đã bị bên phía Cảnh Đẹp Vui Biết Bao Giờ đạo nhái lại một cách trắng trợn. Ngay lập tức, người hâm mộ cũng không hài lòng với cách làm việc bên phía ekip Cảnh Đẹp Vui Biêt Bao Giờ khi đã ăn cắp chất xám của người khác mà không xin phép. Thả Thí Thiên Hạ cũng từng dính lùm xùm tương tự - Ảnh: Internet Sự cố còn khiến cho scandal đạo nhái cách đây không lâu của Thả Thí Thiên Hạ bị nhắc lại. Nhiều khán giả còn mỉa mai đoàn phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đang sử dụng lại chính chiêu trò mà Thả Thí Thiên Hạ đã dùng trước đó để tăng nhiệt độ cho phim.

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ kể về câu chuyện tình yêu của Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần. Năm 15 tuổi, Lâm Hàng Cảnh đến nhà bạn của cha là Tiêu đại soái để lánh nạn, đây là lần đầu cô gặp Tiêu Bắc Thần. Sự mạnh mẽ, cá tính của cô đã thu hút Tiêu Bắc Thần, khiến anh phải lòng cô lúc nào không hay. Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đang đứng trước nguy cơ bị mất đi lượng fan kha khá - Ảnh: Internet Vốn là bộ phim có nội dung tốt và được nhiều người đón nhận trong thời gian ra mắt gần đây nhưng có lẽ sau lùm xùm không đáng có này, nhiều khả năng sẽ khiến cho phim bị mất đi một lượng người xem đáng kể.

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