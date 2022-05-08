Vừa lên sóng chưa lâu, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã bị tố đạo nhái: 'Định học theo Thả Thiên Hạ để tăng nhiệt à'

Sao quốc tế 08/05/2022 20:17

Bộ phim Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ do Đậu Kiêu và Trần Đô Linh đóng chính bất ngờ bị tố đạo nhái dù mới chỉ lên sóng mới được 13 tập.

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ do Đậu KiêuTrần Đô Linh đóng chính hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, bộ phim bất ngờ bị cộng đồng mạng tố đạo nhái một tác phẩm điện ảnh khác. 

Cụ thể, poster của phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ của Đậu Kiêu và Trần Đô Linh bị tố đạo nhái poster phim điện ảnh Hoa Cỏ Chiến Tranh (có tên tiếng Anh là In Harm's Way) của Lưu Diệc Phi và Emile Hirsch đã ra mắt vào tháng 11/2017. 

Vừa lên sóng chưa lâu, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã bị tố đạo nhái: 'Định học theo Thả Thiên Hạ để tăng nhiệt à' - Ảnh 1
Bài post được đăng tải từ nhà sản xuất phim Hoa Cỏ Chiến Tranh - Ảnh: Internet

Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm ngày sau khi nhà sản xuất của Hoa Cỏ Chiến Tranh post lên MXH với nội dung khẳng định, poster của phim đã bị bên phía Cảnh Đẹp Vui Biết Bao Giờ đạo nhái lại một cách trắng trợn. Ngay lập tức, người hâm mộ cũng không hài lòng với cách làm việc bên phía ekip Cảnh Đẹp Vui Biêt Bao Giờ khi đã ăn cắp chất xám của người khác mà không xin phép. 

Vừa lên sóng chưa lâu, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã bị tố đạo nhái: 'Định học theo Thả Thiên Hạ để tăng nhiệt à' - Ảnh 2
Thả Thí Thiên Hạ cũng từng dính lùm xùm tương tự - Ảnh: Internet

Sự cố còn khiến cho scandal đạo nhái cách đây không lâu của Thả Thí Thiên Hạ bị nhắc lại. Nhiều khán giả còn mỉa mai đoàn phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đang sử dụng lại chính chiêu trò mà Thả Thí Thiên Hạ đã dùng trước đó để tăng nhiệt độ cho phim. 

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ kể về câu chuyện tình yêu của Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần. Năm 15 tuổi, Lâm Hàng Cảnh đến nhà bạn của cha là Tiêu đại soái để lánh nạn, đây là lần đầu cô gặp Tiêu Bắc Thần. Sự mạnh mẽ, cá tính của cô đã thu hút Tiêu Bắc Thần, khiến anh phải lòng cô lúc nào không hay. 

Vừa lên sóng chưa lâu, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã bị tố đạo nhái: 'Định học theo Thả Thiên Hạ để tăng nhiệt à' - Ảnh 3
Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đang đứng trước nguy cơ bị mất đi lượng fan kha khá - Ảnh: Internet

Vốn là bộ phim có nội dung tốt và được nhiều người đón nhận trong thời gian ra mắt gần đây nhưng có lẽ sau lùm xùm không đáng có này, nhiều khả năng sẽ khiến cho phim bị mất đi một lượng người xem đáng kể.  

Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Một blogger đã dự đoán có 3 bộ cổ trang sẽ gây bão. Tuy nhiên, hiện tại, 1 trong 3 bộ dự bạo đã flop thê thảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Drama Cbiz sao châu á Thả thí thiên hạ Đậu Kiêu Trần Đô Linh

TIN LIÊN QUAN

Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Sau Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị nữ phụ 'lấn át' trong dự án mới

Sau Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị nữ phụ 'lấn át' trong dự án mới

Triệu Lộ Tư được khen hết lời trong 'Hậu Lãng', liệu có gây tiếng vang sau 'bom xịt' Thả Thí Thiên Hạ?

Triệu Lộ Tư được khen hết lời trong 'Hậu Lãng', liệu có gây tiếng vang sau 'bom xịt' Thả Thí Thiên Hạ?

Trước scandal bị tố 'mượn ý tưởng, tác giả nguyên tác Thả Thí Thiên Hạ nhận được sự thương cảm từ cộng đồng mạng 'chỉ thương cho tác giả, khổ thân fan nguyên tác'

Trước scandal bị tố 'mượn ý tưởng, tác giả nguyên tác Thả Thí Thiên Hạ nhận được sự thương cảm từ cộng đồng mạng 'chỉ thương cho tác giả, khổ thân fan nguyên tác'

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?