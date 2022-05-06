Trước scandal bị tố 'mượn ý tưởng, tác giả nguyên tác Thả Thí Thiên Hạ nhận được sự thương cảm từ cộng đồng mạng 'chỉ thương cho tác giả, khổ thân fan nguyên tác'

Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư gần đây liên tục bị cộng đồng mạng tố cáo mượn ý tưởng Hạc Lệ Hoa Đình. Cụ thể, một blogger đã tung rất nhiều hình ảnh so sánh cùng liệt kê các chi tiết trùng hợp đến bất ngờ giữa hai bộ phim. Netizen đang bàn tán sôi nổi và tỏ ra bất bình cùng nghi ngại. Một vài blogger khác tiếp tục đăng đàn bốc phốt với nhiều chi tiết nội dung, cảnh quay và sắp đặt hệ thống nhân vật.

Trước cơn sóng dữ, Khuynh Lcó hành vi đạo nhái và ngược đãi động vật. Bên cạninh Nguyệt – tác giả truyện gốc đã thẳng thắn đứng lên bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc. Tác giả khẳng định mình không tham gia vào khâu làm kịch bản hay sản xuất phim, đến giờ còn chưa xem phim. Linh Nguyệt khẳng định tiểu thuyết gốc cũng không hề đạo nhái hay sao chép của ai hết "Tiểu thuyết được viết từ năm 2004, nếu thực sự có đạo nhái thì đã bị “bóc” từ lâu rồi mới phải."

Đoàn làm phim và dàn diễn viên, người bị réo gọi nhiều nhất chắc hẳn là tác giả nguyên tác Thả Thí Thiên Hạ Khuynh Linh Nguyệt.

Sách gốc Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi Khuynh Linh Nguyệt lên mạng xã hội để phân trần, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thương cảm đối với các tác giả của những cuốn tiểu thuyết được chuyển thể hiện nay. Phần lớn các cuốn tiểu thuyết được chuyển thể hiện nay đều ít nhiều bị thay đổi, hiếm có tác phẩm nào giữ nguyên được cốt truyện ban đầu. Điều này khiến cho tác phẩm ít nhiều bị thay đổi, cả về hình thức lẫn nội dung.

Phim Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện không có gì đáng nói nếu như sau khi những bộ phim được chuyển thể này gặp "hạn", tác giả lại là người bị réo gọi nhiều nhất mặc dù không trực tiếp tham gia vào quá trình làm phim. Vừa chịu cảnh bị người đời mắng chửi, vừa phải nhìn đứa con tinh thần của mình bị sửa đổi méo mó, tác giả nguyên tác quả thật quá thảm rồi.

- Tác giả nguyên tác bây giờ thảm thật đấy. Tâm huyết của mình bị thay hình đổi dạng đến méo mó cả ra, trừ việc tự an ủi thôi ít nhất cũng cầm được tiền bản quyền ra thì chẳng biết làm gì được nữa.

- Chỉ thương cho tác giả Khuynh Linh Nguyệt, khổ thân fan nguyên tác.

- Thì bây giờ gần như phim nào chuyển thể từ truyện cũng đều thay đổi ít nhiều mà, có được mấy phim giống như nguyên tác nữa đâu.

- Trung Quốc bây giờ hình như chẳng có nghề biên kịch nữa phải không? Làm ăn kiểu gì mà nguyên tác phải lên tiếng cay đắng như thế này.

Hiện Tencent chưa lên tiếng về tất cả cáo buộc của Thả Thí Thiên Hạ. Động thái này càng khiến cho cộng đồng fan nguyên tác tức giận và bày tỏ bất mãn với bộ phim.