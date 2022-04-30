Quên 'nữ hoàng thị phi' của hiện tại đi, Phạm Băng Băng thời mới đôi mươi đẹp đến nao lòng như thế này cơ mà

Sao quốc tế 30/04/2022 18:05

Nhan sắc tươi trẻ và thần thái ngây thơ của Phạm Băng Băng trong quá khứ đã khiến công chúng một phen xuýt xoa.

Khi nhắc đến những gương mặt được xem là "tượng đài nhan sắc" của C-biz thì không thể nào có thể bỏ qua được nữ minh tinh đình đám Phạm Băng Băng. Có thể nói, từ thần thái, khí chất đến visual của "nữ hoàng giải trí" được tôi luyện vô cùng hoàn mỹ qua hơn 2 thập kỷ lăn lộn trong giới Cbiz.

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Phạm Băng Băng là một trong những sao nữ được mệnh danh là 'tượng đài nhan sắc' của C-biz - Ảnh: Internet

Mạng xã hội xứ Trung gần đây bất ngờ "hot" trở lại loạt ảnh xinh đẹp của Phạm Băng Băng tại Liên hoan phim Cannes nhiều năm về trước. Được biết, lúc ấy "nữ hoàng giải trí" mới chỉ đôi mươi, nhan sắc cô lúc đó vừa ngọt ngào vừa mang theo nét ngây thơ, thanh thuần cùng nụ cười trong trẻo luôn xuất hiện trên môi.

Tuy vậy, điều khiến cho các cư dân mạng phải "xỉu lên xỉu xuống" lại là biểu cảm và cách tạo dáng dễ thương, hồn nhiên của Phạm Băng Băng năm đó khác hẳn so với hình tượng đầy quyền lực của của cô bây giờ.

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Nhan sắc xinh đẹp của Phạm Băng Băng tại Liên hoan phim Cannes nhiều năm về trước - Ảnh: Weibo

Khách quan mà nói, Phạm Băng Băng năm 40 tuổi có nhan sắc mặn mà và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Trái với dáng vẻ thơ ngây, mỏng manh thời đó, sự điềm tĩnh cùng thần thái kiêu sa của Phạm Gia cũng là một trong những điểm người hâm mộ thích nhất ở cô.

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Dáng vẻ hồn nhiên của Phạm Băng Băng năm đó khác hẳn so với hình tượng đầy quyền lực của của cô bây giờ - Ảnh: Weibo

Tuy từng bị "phong sát" diện rộng sau loạt scandal chấn động C-biz, Phạm Băng Băng đang có những bước trở lại đầu tiên với cương vị một diễn viên. Người hâm mộ của Phạm Gia đều vô cùng vui mừng và gửi lời chúc, mong cô sẽ thật thành công và thoát khỏi cái bóng thị phi ở quá khứ.

Góc hồi tưởng: LHP Cannes 2015 đã có một Phạm Băng Băng đẹp như 'tiên nữ hạ phàm'

Góc hồi tưởng: LHP Cannes 2015 đã có một Phạm Băng Băng đẹp như 'tiên nữ hạ phàm'

Dù ở thời điểm hiện tại, cả nhan sắc lẫn độ nổi tiếng của Phạm Băng Băng không còn là thứ khiến người khác phải trầm trồ nữa, nhưng những khoảnh khắc “đẹp tựa tiên nữ” ở LHP Cannes 2015 của nữ diễn viên vẫn là điều không thể phủ nhận được.

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