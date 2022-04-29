Góc hồi tưởng: LHP Cannes 2015 đã có một Phạm Băng Băng đẹp như 'tiên nữ hạ phàm'

Dù ở thời điểm hiện tại, cả nhan sắc lẫn độ nổi tiếng của Phạm Băng Băng không còn là thứ khiến người khác phải trầm trồ nữa, nhưng những khoảnh khắc “đẹp tựa tiên nữ” ở LHP Cannes 2015 của nữ diễn viên vẫn là điều không thể phủ nhận được.

Trước khi sự nghiệp sa sút bởi loạt scandal liên quan đến thuế thu nhập, Phạm Băng Băng chính là cái tên duy nhất phù hợp với danh hiệu "Nữ hoàng thảm đỏ" của C-biz. Mỗi sự kiện cô góp mặt đều thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng, không ngoa khi nói thần thái của nữ diễn viên là thứ mà các tiểu hoa hiện tại còn lâu mới có thể chạm tới được.

Phạm Băng Băng ghi dấu tại thảm đỏ tại LHP Cannes 2015

Cận cảnh chiếc váy 'thần thánh' của Phạm Gia

Một trong những thảm đỏ ghi dấu ấn Phạm Băng Băng nhất chính là thảm đỏ tại LHP Cannes 2015. Suốt thời gian diễn ra LHP, không phải là ngôi sao Hollywood nào mà Phạm Băng Băng lại chính là cái tên "thống trị" mạng xã hội khi ấy. Tuy diện nhiều bộ cánh khác nhau, nhưng hình tượng "tiên nữ hạ phàm" của Phạm Gia trong chiếc váy voan được điểm xuyết hoa lại là điều khiến người ta "nhớ mãi không quên".

Phạm Băng Băng được ví như 'tiên nữ hạ phàm' khi diện thiết kế này

Các 'hung thần' Getty Images cũng thể làm khó được Phạm Băng Băng

Dẫu biết vẻ đẹp của Phạm Băng Băng năm ấy là không có đối thủ rồi nhưng thứ khiến cho dân tình kinh ngạc hơn cả chính là hình ảnh của cô thông qua các ống kính của “hung thần” Getty Images. Các nhiếp ảnh gia của Getty Images trước giờ đều nổi tiếng về việc "lột trần nhan sắc" của người nổi tiếng vì vậy việc nữ minh tinh họ Phạm vẫn "đẹp bất chấp" như vậy thật sự là một điều hiếm thấy.

Ảnh: Internet, Getty Images

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-hoi-tuong-lhp-cannes-2015-da-co-mot-pham-bang-bang-dep-nhu-tien-nu-ha-pham-465387.html