Luôn để một màu tóc xuyên suốt 25 năm sự nghiệp, Phạm Băng Băng tiết lộ bí mật đằng sau đó: Tất cả là vì một người

Sao quốc tế 07/05/2022 23:15

Trong suốt 25 năm sự nghiệp, khán giả ít khi thấy Phạm Băng Băng thay đổi màu tóc, tất cả là vì người này.

Được mệnh danh là một trong những tượng đài nhan sắc tại Cbiz vì sở hữu vẻ đẹp khó ai sánh bằng. Tuy nhiên, ít ai biết được trải qua 25 năm sự nghiệp, Phạm Băng Băng lại rất hiếm khi thay đổi màu tóc. Tất cả là vì bị mẹ ngăn cấm. 

Luôn để một màu tóc xuyên suốt 25 năm sự nghiệp, Phạm Băng Băng tiết lộ bí mật đằng sau đó: Tất cả là vì một người - Ảnh 1
Luôn để một màu tóc xuyên suốt 25 năm sự nghiệp, Phạm Băng Băng tiết lộ bí mật đằng sau đó: Tất cả là vì một người - Ảnh 2
Nữ diễn viên luôn dành sự yêu cho mẹ của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong suốt hơn 25 hoạt động, Phạm Băng Băng dường như nhuộm tóc chưa đến 5 lần. Lý giải cho điều này, nữ diễn viên từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng cô bị mẹ cấm nhuộm tóc từ nhỏ.

Như vậy, khi hóa thân vào các nhân vật trong phim, Phạm Băng Băng thường dùng tóc giả.Câu chuyện của Đại hoa đán họ Phạm giành được nhiều lời ngợi khen vì hành động nghe lời mẹ của nữ diễn viên. 

Luôn để một màu tóc xuyên suốt 25 năm sự nghiệp, Phạm Băng Băng tiết lộ bí mật đằng sau đó: Tất cả là vì một người - Ảnh 3
Nữ diễn viên Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Dẫu cho sự nghiệp của cô nàng luôn gắn bó với những lời tai tiếng và thị phi không đáng có, nhưng đối với mẹ cô nàng luôn hết mực yêu thương và lắng nghe từng lời chỉ bảo.

Sắp tới đây, Phạm Băng Băng sẽ lấn sân sang màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với vai diễn đặc biệt trong phim Insider đóng cùng Kang Ha Neul. 

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