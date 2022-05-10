Lý do Phạm Băng Băng vẫn cố gắng 'bám trụ' showbiz sau bê bối trốn thuế tai tiếng

Sao quốc tế 10/05/2022 16:47

Nhiều người tò mò lý do vì sao Phạm Băng Băng vẫn cố gắng quay lại làng giải trí sau lùm xùm trốn thuế.

Vào ngày 9/5, trang Sina đưa tin Phạm Băng Băng đăng tải bộ ảnh mới sau khi trở về Trung Quốc. Trước đó, cô có chuyến sang Hàn Quốc 4 tháng để đóng phim.

Nhân dịp Ngày của Mẹ, nữ diễn viên chia sẻ nhiều thông tin về cuộc sống, gia đình. Phạm Băng Băng cho biết hiện là trụ cột, chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Theo nữ diễn viên, dù cha mẹ còn khỏe mạnh và có thu nhập riêng, cô vẫn muốn họ có cuộc sống an nhàn, không phải gánh áp lực kinh tế trên vai khi 2 con đã trưởng thành, có công việc đàng hoàng.

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Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Thực tế, Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa đều đã trưởng thành, có công việc riêng. Cả hai đủ khả năng chăm sóc cho cha mẹ tốt hơn nữa. Đó là lý do mà đã 4 năm trôi qua Phạm gia vẫn muốn có thể quay lại showbiz và phát triển sự nghiệp vốn đang rất nổi trội của mình.

Vì bê bối trốn thuế, cô không còn chỗ đứng trong ngày giải trí quê nhà. Cô chấp nhận sang Hàn Quốc đóng các vai phụ, phát triển thương thiệu mỹ phẩm riêng của bản thân và thậm chí trở thành beauty blogger chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp trên mạng xã hội.

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Phạm Băng Băng và mẹ - Ảnh: Internet

Những năm qua, thu nhập của nữ nghệ sĩ trong ngành giải trí không nhiều. Cô chủ yếu chụp ảnh thời trang cho các tạp chí hạng B, dự sự kiện bình dân với mức cát-xê không đáng kể. Trong khi công việc kinh doanh vốn nhiều rủi ro, khó kiếm tiền hơn so với hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến Phạm Băng Băng ít nhiều chịu sức ép kinh tế. Vì vậy, nữ diễn viên vẫn cố gắng bám trụ với ngành vừa để níu kéo hào quang quá khứ, vừa để kiếm tiền bất chấp lệnh cấm từ giới quản lý văn hóa.

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