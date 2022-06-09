Hậu ồn ào năm xưa, nhan sắc của 'nữ hoàng thị phi' Phạm Băng Băng ở tuổi 41 gây bất ngờ lớn với netizen

Nhan sắc 'không tuổi' của Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trong một tấm hình được đăng tải trên mạng.

Từ lâu Phạm Băng Băng nổi danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Vốn được đánh giá là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc trời ban xinh đẹp thuộc hàng top trong Cbiz nên dù cho ở bất kỳ nơi nào, cô nàng vẫn luôn nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

Phạm Băng Băng ở tuổi 41 vẫn xinh đẹp như thời thanh xuân - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau một tấm hình có sự xuất hiện của nàng mỹ nhân Cbiz - Phạm Băng Băng. Nhan sắc xinh đẹp vượt mọi tiêu chuẩn của cô đã lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn xã hội.

Theo đó, trong bức ảnh được lan truyền, Phạm Băng Băng góp mặt bên cạnh loạt diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng khác như: Ngô Kỳ Long, Lưu Đức Hoa,... Ở tuổi 41 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn đủ sức chiếm trọn mọi ống kính máy ảnh tại thời điểm đó.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng đã không khỏi cảm thán với nhan sắc đỉnh cao của nàng "Kim Tỏa" Trung Quốc:

- Thật sự thì vẻ đẹp của Phạm Băng Băng là điều khó lòng chối cãi, thần thái nhan sắc chưa bao giờ làm con dân thất vọng.

- Vẻ đẹp hoàn hảo đến từng nét, chục năm sau nhìn lại vẫn kinh diễm như ngày đầu.

- Ngô Kỳ Long cũng đẹp không kém, cả chú Lưu Đức Hoa nữa. Đúng là một tấm hình hội tụ visual.

- Sắc đẹp của Phạm Băng Băng thì không lẫn vào đâu được!

- Nhan sắc của chị đến cả anti còn không dám diss đó.

Nhìn những hình ảnh gần đây của Phạm Băng Băng, dân tình cũng đã hiểu vì sao nữ diễn viên được tôn lên là nữ thần nhan sắc xứ Trung. Cùng chờ đợi sự trở lại và những dự án tiếp theo của mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách trong thời gian tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-nam-xua-nhan-sac-cua-nu-hoang-thi-phi-pham-bang-bang-o-tuoi-41-gay-bat-ngo-lon-voi-netizen-475078.html