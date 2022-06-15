Vừa lên sóng tập đầu tiên, phim của Phạm Băng Băng hợp tác với Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội bởi một phân cảnh được cho là xúc phạm tôn giáo?

Sao quốc tế 15/06/2022 10:00

Insider (Kẻ Nội Gián) với sự tham gia diễn xuất của Kang Ha Neul và Phạm Băng Băng bị chỉ trích ngay từ những thước phim đầu tiên bởi một phân cảnh được cho là xúc phạm tôn giáo.

Mới đây, tờ Newsis đưa tin Insider (Kẻ Nội Gián) với sự tham gia diễn xuất của Kang Ha NeulPhạm Băng Băng bị chỉ trích ngay từ những thước phim đầu tiên bởi một phân cảnh được cho là xúc phạm tôn giáo.

Cụ thể, tập 1 bộ phim xuất hiện phân cảnh các nhân vật trong vai nhà sư tham gia đánh bạc với số tiền lớn. Ngay sau khi lên sóng, phim vấp phải sự phẫn nộ dữ dội từ khán giả cả nước. Thậm chí, Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc đã lên tiếng yêu cầu đội ngũ sản xuất bộ phim đưa ra lời xin lỗi chính thức và xóa phân cảnh trên. Họ gọi cảnh quay này là hành động ác ý, có tính xúc phạm, bôi nhọ và cần được xử lý.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, phim của Phạm Băng Băng hợp tác với Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội bởi một phân cảnh được cho là xúc phạm tôn giáo? - Ảnh 1
 Nhân vật trong vai nhà sư tham gia đánh bạc với số tiền lớn vấp phải sự phẫn nộ dữ dội từ khán giả cả nước - Ảnh: Internet

 

Ngay sau khi cảnh quay được lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Phần đông người xem đồng ý rằng đây là một cảnh quay vượt quá giới hạn và khiến họ cảm thấy khó chịu khi theo dõi.

Bên cạnh đó, số khác lại nghĩ công chúng đang làm quá vấn đề. Họ cho rằng đây chỉ đơn thuần là một cảnh quay trong phim, ê-kíp hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo.

Theo trang Herald Pop, hiện đại diện đoàn phim đã đến Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc để gửi lời xin lỗi và xóa phân cảnh trên khỏi bản phát lại của bộ phim.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, phim của Phạm Băng Băng hợp tác với Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội bởi một phân cảnh được cho là xúc phạm tôn giáo? - Ảnh 2
Kang Ha Neul - Ảnh: Internet

 

Phim truyền hình Insider thuộc thể loại tâm lý, hồi hộp. Phim kể về câu chuyện của một thực tập sinh tư pháp tên là Kim Yo Han (Kang Ha Neul đóng). Phim có sự góp mặt của Phạm Băng Băng nhưng vai diễn của cô vẫn đang được giữ kín.

 

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