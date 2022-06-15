Tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh xử Phạm Băng Băng thắng kiện. Tòa yêu cầu bị đơn là một công ty có trụ sở ở Quảng Châu đền bù cho nữ diễn viên 100.000 NDT (gần 15.000 USD) tiền tổn thất tinh thần.

Mới đây, tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh xử Phạm Băng Băng thắng kiện. Tòa yêu cầu bị đơn là một công ty có trụ sở ở Quảng Châu đền bù cho nữ diễn viên 100.000 NDT (gần 15.000 USD) tiền tổn thất tinh thần.

Công ty nói trên sử dụng hình ảnh, tên tuổi Phạm Băng Băng để buôn bán búp bê tình dục. Nữ diễn viên đâm đơn kiện từ năm 2020 khi phát hiện búp bê có ngoại hình giống mình được trưng bày, rao bán tràn lan trên mạng. Thậm chí, búp bê được chế tác có ngoại hình giống ngôi sao Võ Mị Nương truyền kỳ còn được mang đến tham dự Triển lãm Văn hóa Tình dục Quốc gia lần thứ 22 tại Quảng Châu. Mỗi búp bê được bán với giá 1.500 USD.

Búp bê tình dục có gương mặt mô phỏng Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

"Tôi xin đính chính sản phẩm búp bê tình dục này không liên quan đến tôi. Tôi cũng không hợp tác với công ty đồ chơi người lớn đó", Phạm Băng Băng chia sẻ.

Theo On, Phạm Băng Băng không phải là minh tinh duy nhất có phiên bản búp bê tình dục. Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thang Duy... đều bị các công ty sản xuất đồ chơi người lớn dùng trái phép hình ảnh. Trang tin cho biết trước Phạm Băng Băng, Thang Duy từng được xử thắng kiện vào năm 2013 khi cô trở thành cảm hứng sản xuất búp bê tình dục.

Phạm Băng Băng không phải là minh tinh duy nhất có phiên bản búp bê tình dục - Ảnh: Internet

Sina cho biết nữ nghệ sĩ Trung Quốc đối mặt nhiều hiểm họa tình dục. Không ít người từng bị ghép mặt vào video, hình ảnh khiêu dâm bằng công nghệ deep fake. Họ còn bị sàm sỡ nơi công cộng, chụp và quay lén cảnh nhạy cảm bằng camera ẩn. Angelababy, Dương Mịch... từng bị tay săn ảnh cố ý chụp ảnh hớ hênh với góc độ nhạy cảm.

Phạm Băng Băng tái xuất đầy thần thái, CĐM bấn loạn trước thông tin dự án mỹ nhân hợp tác với ekip Hàn Quốc sắp công chiếu Sau một thời gian dài ở ẩn, mới đây, hình ảnh của Phạm Băng Băng được tạp chí Glass China hé gây sốt cộng đồng mạng lần nữa. Với khí chất xinh đẹp cộng thêm thần thái ngút ngàn không lẫn vào đâu được của đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-thang-kien-trong-vu-mot-cong-ty-tu-y-dung-hinh-anh-cua-co-de-che-mau-bup-be-tinh-duc-476507.html