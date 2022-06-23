Hẹn hò với bạn trai từng là quân nhân, Phạm Băng Băng bị nghi học theo Trương Hinh Dư tìm kiếm cơ hội 'trở mình'

Trước việc bị nghi đang cố tìm cách "trở mình" quay lại showbiz bằng người tình mới, Phạm Băng Băng đã có một câu trả lời đầy sắc bén và thâm sâu.

Đố thủ tình trường một thời của Phạm Băng Băng - Trương Hinh Dư là nữ diễn viên từng vướng vào nhiều tin đồn không mấy đẹp đẽ trong quá khứ. Nhưng sau khi kết hôn với một sĩ quan, danh tiếng của cô dần tốt hơn trong mắt công chúng, có thể nói đây là cú "trở mình" đầy ngoạn mục của cô vì người dân Trung Hoa trước nay luôn tôn trọng những người phục vụ trong quân đội và người thân của họ. Trương Hinh Dư 'trở mình' thành công sua khi lấy chồng sĩ quan - Ảnh: Internet Theo phân tích từ 163, Trương Hinh Dư sau khi kết hôn đã kiếm về nhiều tài nguyên tốt hơn so với thời kỳ trước. Vì vậy, có thể Phạm Băng Băng cũng đang học theo nữ diễn viên họ Trương, tìm cho mình một người bạn trai có gia thế hiển hách để gột rửa hình ảnh của mình, mở đường quay lại showbiz sau scandal trốn thuế từng gây chấn động cả làng giải trí.

Phạm Băng Băng phủ nhận việc quen bạn trai để tìm đường trở lại showbiz - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trước việc bị cho là đang "bắt chước" Trương Hinh Dư trong việc tìm đường quay lại showbiz, Phạm Băng Băng đã thẳng thắn đáp trả: "Tôi luôn cho rằng người duy nhất chúng ta có thể dựa vào suốt cuộc đời chỉ có chính mình. Tôi tin điểm ấy và sống theo tôn chỉ này. Đặt hy vọng và hạnh phúc của mình vào tay bất cứ ai cũng khiến ta trở nên bị động. Tôi luôn thích làm việc chăm chỉ và nắm giữ mọi thứ trong đôi tay mình. Những người quan tâm bạn, khi bạn gặp khó khăn sẽ lo lắng. Nhưng ngoài biểu đạt sự quan tâm, cũng không giúp được gì. Dựa vào chính mình thì cuộc sống tốt hơn, vượt qua khó khăn, mỗi ngày kiên định bước về phía trước, ngày trôi qua sẽ càng tốt".

Phạm Băng Băng và Quách Nham Phong bị bắt gặp tình cảm bên nhau - Ảnh: Internet Trước đó, vào ngày 18/6, Phạm Băng Băng bị paparazzi chụp lại khoảnh khắc sánh vai ô cùng tình tứ với một người đàn ông lạ mặt. Người này bằng tuổi với "nữ hoàng giải trí", tên Quách Nham Phong và là phó giám đốc của một công ty tài chính lớn ở Trung Quốc, đồng thời cũng là thành viên trẻ nhất trong nhóm điều hành cấp cao. Được biết, trước khi chuyển sang kinh doanh, Quách Nham Phong từng có 18 năm phục vụ trong quân đội, anh còn được phong danh hiệu Nhà giáo chính trị ưu tú và trao bằng khen hạng nhì vào năm 2013. Theo tạp chí Cuộc sống quân đội, anh Quách còn được xem là nhân vật truyền cảm hứng trong quân ngũ Trung Quốc khi tự chữa tật nói lắp của mình bằng cách ngậm đá và nói trước gương trong suốt nhiều năm. Phạm Băng Băng và Quách Nham Phong đã gắn bó với nhau trong việc kinh doanh trước khi chính thức hẹn hò - Ảnh: Internet Trước khi phát triển thành tình cảm nam nữ, Phạm Băng Băng và Quách Nham Phong đã gắn bó với nhau kể từ khi nữ minh tinh thành lập thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Secret vào năm 2018. Doanh nhân họ Quách hiện đang giữ chức vụ quản lý cấp cao tại công ty của Phạm Băng Băng và giúp bạn gái trong việc quảng bá sản phẩm.

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