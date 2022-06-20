Vừa bị phát hiện hẹn hò, bạn trai mới của Phạm Băng Băng liền bị khui lý lịch 'khủng'

Sao quốc tế 20/06/2022 20:45

Danh tính bạn trai mới của người đẹp họ Phạm trở thành thông tin nóng sốt trên mọi mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, dư luận Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh Phạm Băng Băng thân mật với một người đàn ông trên đường phố Bắc Kinh. Trong video, người đàn ông hết hôn tay lại ôm ấp, hôn lên trán nữ diễn viên. Nhiều người tin chắc, Phạm Băng Băng đã tìm thấy tình yêu mới sau ba năm chia tay Lý Thần.

Theo báo Sinchew, nữ diễn viên đã đưa "bạn trai tin đồn" gặp gỡ và ăn tối cùng bố mẹ. Người đàn ông này có vóc dáng khá cao lớn, hơn Phạm Băng Băng một cái đầu và đeo kính cận. Anh từng cho là đã xuất hiện trong video Phạm Băng Băng đăng tải gần đây.

Vừa bị phát hiện hẹn hò, bạn trai mới của Phạm Băng Băng liền bị khui lý lịch 'khủng' - Ảnh 1

Danh tính của người đàn ông nhanh chóng được truyền thông và dân mạng tìm ra. Theo đó, có thông tin tình mới của Phạm gia tên là Quách Nham Phong, sinh năm 1981 – cùng tuổi với Phạm Băng Băng. Anh nhập ngũ vào năm 2001 và phục vụ trong quân ngũ 18 năm, làm đến cấp bậc sĩ quan. Hiện tại, anh đã chuyển nghề, giữ chức phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của một tập đoàn tài chính có tiếng.

Vừa bị phát hiện hẹn hò, bạn trai mới của Phạm Băng Băng liền bị khui lý lịch 'khủng' - Ảnh 2

Cũng theo cư dân mạng này, Quách Nham Phong có tật nói lắp từ khi còn nhỏ. Để khắc phục, anh đã ngậm đá vào miệng và tập nói trước gương. Một số dân mạng khác còn phát hiện, Quách Nham Phong từng xuất hiện bên cạnh Phạm Băng Băng trong video "Nhật ký cắm trại" mà người đẹp 8x chia sẻ lên mạng xã hội gần đây.

Vừa bị phát hiện hẹn hò, bạn trai mới của Phạm Băng Băng liền bị khui lý lịch 'khủng' - Ảnh 3

Trong video, Quách Nham Phong ngồi bên phải Phạm Băng Băng, bên trái cô là mẹ ruột. Họ vỗ tay cổ vũ nữ diễn viên hát ca khúc “Hoàn Châu cách cách”. Theo Zaobao, điều này cho thấy Quách Nham Phong đã hòa nhập với gia đình và vòng bạn bè của Phạm Băng Băng.

Đặc biệt, dân mạng để ý thấy Quách Nham Phong đeo nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái làm dấy lên đồn đoán anh và Phạm gia có thể đã tính chuyện lâu dài. Chưa dừng lại ở đó, dân mạng nghi ngờ người đàn ông này nắm giữ vị trí chủ chốt trong công ty mỹ phẩm của Phạm Băng Băng hoặc là đối tác quan trọng. Anh được cho là hỗ trợ hết mức để giúp công ty của Phạm Băng Băng trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành.

Vừa bị phát hiện hẹn hò, bạn trai mới của Phạm Băng Băng liền bị khui lý lịch 'khủng' - Ảnh 4

Phạm Băng Băng được biết đến là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được di truyền từ cha mẹ. Cô được biết đến qua các tác phẩm kinh điển như: Hoàn Châu Cách Cách, Võ Mị Nương truyền kì,... Hiện nữ diễn viên đang có dấu hiệu rục rịch trở lại làng giải trí khi đang tham gia diễn xuất trong một bộ phim của Hàn Quốc.

Hé lộ danh tính người đàn ông thân mật với Phạm Băng Băng

Hé lộ danh tính người đàn ông thân mật với Phạm Băng Băng

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Băng Băng đưa bạn trai đi gặp gỡ gia đình cô.

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