Hé lộ danh tính người đàn ông thân mật với Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 19/06/2022 14:27

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Băng Băng đưa bạn trai đi gặp gỡ gia đình cô.

Vào ngày 17/6, trang Sinchew đưa tin, Băng Băng đưa bạn trai đi gặp gỡ gia đình cô. Người đàn ông cao hơn Băng Băng một cái đầu, đeo kính cận, vóc dáng to cao, khỏe khoắn.

Cụ thể, sau bữa ăn cùng bố mẹ, cả hai ra ngoài trò chuyện, Băng Băng vòng tay ôm bạn trai, trong khi anh hôn lên tay và trán cô, cử chỉ đầy âu yếm. Khi mẹ Phạm Băng Băng xuất hiện, "con rể tương lai" chạy ra hỗ trợ bà xách đồ.

Hé lộ danh tính người đàn ông thân mật với Phạm Băng Băng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, theo trang QQ, người đàn ông có tương tác tình cảm với Phạm Băng Băng là đối tác khởi nghiệp kinh doanh của ngôi sao Hoàn Châu cách cách. Anh hiện giữ chức giám đốc điều hành cấp cao trong công ty mỹ phẩm do Phạm Gia đại diện và đầu tư. Người đàn ông từng cho biết hỗ trợ hết mình cho nữ diễn viên trong công việc làm ăn.

Hé lộ danh tính người đàn ông thân mật với Phạm Băng Băng - Ảnh 2

Trước đó, anh từng lộ mặt trong một video Băng Băng đăng cách đây ít lâu. Anh cùng gia đình Phạm Băng Băng tổ chức chuyến dã ngoại. Trong video, có khoảnh khắc "bạn trai tin đồn" nhìn trìu mến nữ diễn viên khi cô hát.

Sau khi thông tin Băng Băng có người yêu gây xôn xao, nhiều khán giả chúc mừng cô, hy vọng cô hạnh phúc ở tuổi tứ tuần. Đây là người đàn ông thứ hai Băng Băng công khai hẹn hò, sau bạn trai đầu, diễn viên Lý Thần.

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Đây là người đàn ông thứ 2 mà "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng công khai hẹn hò trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

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