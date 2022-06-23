Bạn trai của Phạm Băng Băng từng kết hôn và có con riêng?

Những bài đăng trên mạng xã hội của Quách Nham Phong - bạn trai của Phạm Băng Băng - cho thấy anh đã từng có một đời vợ và con trai, trái với tin đồn độc thân đang được lan truyền trên Internet.

Sau khi việc hẹn hò của Phạm Băng Băng và bạn trai Quách Nham Phong được phơi bày, nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của anh để tìm hiểu thêm thông tin về đời tư. Cũng vì vậy mà công chúng phát hiện được nam doanh nhân họ Quách từng có một đời vợ và con trai riêng, cậu bé hiện đang sống cùng mẹ, anh cũng nhiều lần từng đề cập đến con trai trên tài khoản Weibo của mình.

Quách Nham Phong từng ly hôn và có một con trai riêng - Ảnh: Internet

Không những vậy, netizen cũng vô tình phát hiện Quách Nham Phong đã theo đuổi Phạm Băng Băng suốt một thời gian dài. Trong các bài viết trên MXH của "nữ hoàng giải trí" vào năm ngoái, doanh nhân họ Quách đều thả tim và ấn "like", thậm chí để lại những bình luận khen ngợi, động viên cô. Trong một số sự kiện mà Phạm gia tham gia vào năm ngoái, anh cũng ngồi phía sau cô.

Phạm Băng Băng phủ nhận việc 'học theo' Trương Hinh Dư - Ảnh: Internet

Vì Quách Nham Phong có một gia thế khá hiển hách và đời tư trong sạch, không ít người cho rằng Phạm Băng Băng quen bạn trai để tìm đường trở lại showbiz như Trương Hinh Dư - nữ diễn viên nhận được sự yêu mến sau khi lấy chồng sĩ quan dù trước đó bị vướng vào nhiều tin đồn xấu. Trước việc này, Phạm Băng Băng chỉ ẩn ý đáp trả trên trang cá nhân rằng cô "luôn dựa vào chính bản thân mình".

Phạm Băng Băng và Quách Nham Phong thân mật bên nhau vào ngày 18/6 - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 18/6, Phạm Băng Băng bị bắt gặp sánh vai cùng Quách Nham Phong vô cùng tình cảm. Anh là phó giám đốc của một công ty tài chính lớn ở Trung Quốc, đồng thời cũng là thành viên trẻ nhất trong nhóm điều hành cấp cao và có 18 năm phục vụ trong quân đội.

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