Xuất hiện thông tin Mộng Hoa Lục là bước lùi trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi: Sự thật có là như vậy?

Vừa qua, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện bài đăng của blogger bàn về ý nghĩa của Mộng Hoa Lục đối với sự nghiệp Lưu Diệc Phi. Theo đó, blogger cho rằng Mộng Hoa Lục là bước lùi trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đã bước vào chặng đường cuối. Có sự khởi đầu thành công mỹ mãn khi liên tiếp xô đổ hàng loạt kỷ lục tại Cbiz nhưng bộ phim vẫn chưa thể coi là bước ngoặt thay đổi khả năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi.

Đầu tiên, về diễn xuất, blogger nhận thấy Diệc Phi không có đột phá về cách diễn nếu so với những dự án trước đây của cô. Trong phim, Diệc Phi diễn khá đơ cứng, biểu cảm cũng không đa dạng, thậm chí còn thua các diễn viên khác trong phim.

Lý giải về điều này, nguồn tin cho rằng, sự thể hiện của Lưu Diệc Phi trong phim không đủ ấn tượng, thậm chí khả năng truyền cảm của cô nàng chưa đủ để gây ấn tượng lâu dài khi ngoài nhan sắc ra những gì mỹ nhân họ Lưu để lại là con số 0 tròn chĩnh.

Còn nếu nói về tạo hình, đúng là Diệc Phi khá đẹp, nhưng không quá xuất sắc như những lời ca tụng. Ở một số cảnh quay, nữ diễn viên trông khá tròn trịa, lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt.

Lưu Diệc Phi vẫn không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, blogger cho rằng, diễn xuất của Trần Hiểu mới là nổi bật nhất trong Mộng Hoa Lục. Và Diệc Phi có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của "thần tiên tỷ tỷ" - Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 16 năm trước.

Dẫu cho chỉ là quan điểm cá nhân của một Blogger nhưng nó cũng đã làm dân tình phản ứng với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Trong đó, phần đông khán giả đồng tình với quan điểm của blogger. Họ nhận thấy vai diễn Tiểu Long Nữ của Diệc Phi đã trở thành huyền thoại trong vũ trụ cổ trang Hoa ngữ. Chỉ bằng vai Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục, Diệc Phi không thể vượt qua cái bóng trên.

Một số bình luận của khán giả:

- Xin lỗi, Lưu Diệc Phi diễn bao nhiêu vai rồi vẫn không qua được Tiểu Long Nữ.

- Ai đời kết thúc phim, thứ được ca ngợi là nhan sắc, còn diễn xuất tệ sao không ai nói?

- Trần Hiểu gánh phim còng lưng.

- Một bộ phim mà khuyết điểm Lưu Diệc Phi lộ ra gần hết.

Bên cạnh đó, công chúng nghĩ rằng Diệc Phi vốn dĩ có diễn xuất rất tốt nhưng không gặp thời. Điều mỹ nhân đang cần là một kịch bản đủ sức nặng để có thể khai thác hết tài năng của mình.

Được biết, sau Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với phim Trường Lăng. Có thông tin đây là dự án được "đo ni đóng giày" cho nữ diễn viên.

Theo thông tin hành lang, hiện có rất nhiều nam thần Cbiz được cho là sẽ "nên duyên" cùng Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng, có thể kể đến như: Tiêu Chiến, Dương Dương, Hứa Khải,...