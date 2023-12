Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại?

Nhan sắc của Bạch Kính Đình thậm chí còn được đặt lên bàn cân so sánh với hai nam diễn viên khác là La Vân Hi và Thành Nghị. Từng được đánh giá là nam thần bạch y nhưng trong cuộc đua này, dường như La Vân Hi và Thành Nghị cũng vẫn phải phần nào e ngại trước đối thủ.

La Vân Hi và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Trước đó, fan hai nhà La Vân Hi và Thành Nghị bất ngờ nổ ra đại chiến liên quan đến việc ai mới là tiên tử áo trắng. Tuy nhiên, chứng kiến cái cách Bạch Kính Đình trưng diện trang phục bạch y hẳn ai cũng đã tìm ra được kết quả người chiến thắng cuối cùng.