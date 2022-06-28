Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại?

Sao quốc tế 28/06/2022 22:15

Tạo hình của Bạch Kính Đình trong phim mới gây xôn xao cộng đồng mạng vì quá đẹp xuất sắc.

Bạch Kính Đình luôn được đánh giá là một trong những nam diễn viên có tạo hình cổ trang xuất sắc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Điều này vừa tiếp tục được anh chàng chứng minh trong tạo hình bạch y mới nhất của mình trong dự án phim mới sắp ra mắt. 

Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại? - Ảnh 1
Bạch Kính Đình trong trang phục bạch y gây náo loạn cư dân mạng Cbiz - Ảnh: Internet

Cụ thể, xuất hiện trong bộ trang phục cổ trang trắng cùng kiểu tóc đơn giản, Bạch Kính Đình vẫn gây ấn tượng mạnh với góc nghiêng cực phẩm. Một số netizen còn đánh giá, anh chàng như thể sinh ra là bận những trang phục cổ trang bởi sức hút mỗi lần nam diễn viên khoác lên những bộ quần áo này là vô cùng đẹp xuất săc. 

Nhan sắc của Bạch Kính Đình thậm chí còn được đặt lên bàn cân so sánh với hai nam diễn viên khác là La Vân HiThành Nghị. Từng được đánh giá là nam thần bạch y nhưng trong cuộc đua này, dường như La Vân Hi và Thành Nghị cũng vẫn phải phần nào e ngại trước đối thủ.

Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại? - Ảnh 2
La Vân Hi và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Trước đó, fan hai nhà La Vân Hi và Thành Nghị bất ngờ nổ ra đại chiến liên quan đến việc ai mới là tiên tử áo trắng. Tuy nhiên, chứng kiến cái cách Bạch Kính Đình trưng diện trang phục bạch y hẳn ai cũng đã tìm ra được kết quả người chiến thắng cuối cùng. 

Một số bình luận về tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình trong Trường Phong Độ:

- Tạo hình ưng ý quá nè. Thật ra thấy bây giờ tạo hình đơn giản như thế này lại khá phổ biến nhưng nhìn lại Bạch Kính Đình thấy hợp quá trời.

- Bạch Kính Đình vốn đã hợp cổ trang rồi mà nhưng cũng khá bất ngờ với tạo hình này. Nhìn đẹp mà sang quá trời.

- Thế này thì Thành Nghị và La Vân Hi lại có đối thủ rồi nhỉ. Xuất sắc thế mà.

- Trường Phong Độ tạo hình có vẻ ưng ý, mong rằng phim sẽ thành công khi lên sóng.

Hiện bộ phim Trường Phong Độ do Bạch Kính Đình đảm nhận vai chính đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức.

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Từ khóa:   Bạch Kính Đình La Vân Hi Thành Nghị sao châu á Sao Hoa Ngữ

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