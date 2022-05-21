Trường Nguyệt Tẫn Minh tung poster mới, La Vân Hi và Bạch Lộc nhan sắc xuất sắc nhưng netizen lại phát hiện một chi tiết lạ

Sao quốc tế 21/05/2022 20:05

Xuất hiện trên poster mới của Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi bị cho là có phần nữ tính hơn cả nữ chính?.

Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt với sự kết hợp giữa hai cái tên đình đám như La Vân Hi và Bạch Lộc sức hút của phim trước ngày công chiếu là vô cùng lớn. 

Để duy trì nhiệt độ cho bộ phim, nhân ngày lễ tình nhân Trung Quốc, đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh đã tung ra loạt ảnh của cặp đôi Bạch Lộc và La Vân Hi. Trong hình cả 2 trao nhau ánh mắt tình tứ ngọt ngào khiến cho nhiều người lầm tưởng cả 2 đang là một cặp ngoài đời. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh tung poster mới, La Vân Hi và Bạch Lộc nhan sắc xuất sắc nhưng netizen lại phát hiện một chi tiết lạ - Ảnh 1
Tấm poster mới nhất của Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên phía netizen lại có một số nhận định trái chiều như nếu Bạch Lộc được cộng đồng mạng khen hết lời vì gương mặt xinh đẹp và đáng yêu thì La Vân Hi lại bị chê quá nữ tính.

Có thể thấy tạo hình của La Vân Hi được đặc biệt chú trọng. Điều này khiến trang phục của nam diễn viên có phần màu mè, trong khi lớp trang điểm thì lại quá đậm. Khán giả nhận xét rằng tạo hình này của La Vân Hi thậm chí còn nữ tính hơn cả nữ chính Bạch Lộc.

Trường Nguyệt Tẫn Minh tung poster mới, La Vân Hi và Bạch Lộc nhan sắc xuất sắc nhưng netizen lại phát hiện một chi tiết lạ - Ảnh 2
La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Dẫu vậy thì vẫn còn đó nhiều người ủng hộ La Vân Hi và cho rằng anh chàng bị makeup hơi lố nên mới dẫn đến việc bị nữ tính hơn bạn diễn. 

Một số bình luận của khán giả về poster phim Trường Nguyệt Tẫn Minh:

- Sao trông nam chính lại "son phấn" hơn cả nữ chính luôn vậy? Nhiều ảnh trông không khác gì hai chị em luôn ấy.

- Tôi nhớ trong nguyên tác nhân vật Đàm Đài Tẫn đâu có yếu đuối và nữ tính thế này đâu. La Vân Hi đẹp thì có đẹp nhưng tạo hình ố dề quá, xem sợ phá hình tượng nhân vật.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là câu chuyện kể về Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế, nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn.

Đài Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám làm, gây ra đau khổ cho cô. Câu chuyện tình yêu của họ rồi sẽ đi về đâu? Cả hai liệu có thể trở về bên nhau sau nhiều ngược luyến? Câu trả lời sẽ có trong Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ được lên sóng trong thời gian sắp tới.

Trường Nguyệt Tẫn Minh tung poster mới, netizen phát ghen với hình ảnh ngọt ngào của Bạch Lộc và La Vân Hi

Trường Nguyệt Tẫn Minh tung poster mới, netizen phát ghen với hình ảnh ngọt ngào của Bạch Lộc và La Vân Hi

Tấm poster ngọt ngào giữa Bạch Lộc và La Vân Hi đang thu hút được sự chú ý từ phía người hâm mộ.

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