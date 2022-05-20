Trường Nguyệt Tẫn Minh tung poster mới, netizen phát ghen với hình ảnh ngọt ngào của Bạch Lộc và La Vân Hi

Tấm poster ngọt ngào giữa Bạch Lộc và La Vân Hi đang thu hút được sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là một trong những dự án nhận được sự kỳ vọng của đông đảo khán giả. Để tạo nhiệt độ trước ngày phim lên sóng, nhân ngày Lễ tình nhân tại Trung Quốc, đoàn làm phim đã tung ra poster mới nhất của cặp đôi Bạch Lộc và La Vân Hi. Tấm poster gây sốt CĐM xứ Trung - Ảnh: Internet Cặp đôi Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến khán giả phải ghen tị khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong poster mới nhất. Ngoài ra cặp đôi còn khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần và theo một số người cả 2 trông thực sự đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet Được biết đây là lần thứ hai cặp đôi Bạch Lộc và La Vân Hi "nên duyên" với vai chính trong một dự án phim kể từ sau khi Nửa là đường mật, nửa đau thương ra mắt năm cuối năm 2020. Trong phim cả 2 có sự kết hợp với nhau khá tốt nên netizen kỳ vọng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh sắp tới đây cặp đôi sẽ có thể mang đến cho người hâm mộ một bộ phim xuất sắc đúng nghĩa và đáng để khán giả bỏ thời gian ra để theo dõi. Một số bình luận của khán giả về poster mới nhất của Trường Nguyệt Tẫn Minh:

- Tạo hình phim này đẹp thật, cảm giác đơn giản nhưng rất sang chứ không bị rườm rà và lố lắng như nhiều phim khác bây giờ. - Góc nghiêng của Bạch Lộc và La Vân Hi đỉnh cao quá kìa, đứng cùng nhau như thế này như một cặp đôi thật sự vì quá hợp. - Đừng để poster lừa các bạn ơi, phim này ngược luyến đan xen chứ không chỉ sủng đâu. Đọc nguyên tác khóc lên khóc xuống thì chắc lúc chuyển thể cũng không thể tránh được đau lòng. - Phim ngược lắm mà poster cứ thế này thì ối người lao vào xem rồi trách nhà sản xuất vì tình tiết quá đau lòng mất thôi. Lừa tình quá thể. - Nguyên tác hay, diễn viên nổi tiếng, tạo hình đẹp, lại một bộ phim đáng mong chờ nữa đây rồi. Hiện bộ phim vẫn chưa công bố chính thức ngày công chiếu nhưng sức hút lúc này mà khán giả dành cho Trường Nguyệt Tẫn Minh đang là rất lớn ở thời điểm hiện tại.

Cơ hội nào để Bạch Lộc vươn lên tới vị trí đỉnh lưu? Thiên thời, địa lợi nhân hòa hay chờ đợi may mắn của bản thân? Dưới sự giúp đỡ của Vu Chính, Bạch Lộc đã trở thành tiểu hoa tiềm năng trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua. Đến lúc này đây, người ta bắt đầu cảm thấy thắc mắc không biết liệu Bạch Lộc có cơ hội vươn lên thành đỉnh lưu hay không?

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