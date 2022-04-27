Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh?

Sao quốc tế 27/04/2022 15:30

Sau thành công Sơn Hà Lệnh, đạo diễn chuẩn bị khởi quay dự án mới Tứ Hải Trọng Minh. Có nguồn tin Thành Nghị và Bạch Lộc sẽ cầm cân cho vai chính.

Nhờ thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị bắt đầu tạo nhiều ấn tượng với công chúng, tài nguyên cũng dần tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, hiệu ứng của những tác phẩm đó đều không quá tốt.

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh? - Ảnh 1
Lưu Ly mỹ nhân sát - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, trên trạng mạng xuất hiện tin đồn Thành Nghị sẽ nên duyên cùng Bạch Lộc trong dự án cổ trang tiếp theo của đạo diễn Sơn Hà Lệnh - Tứ Hải Trọng Minh. Đều có nhan sắc vô cùng hợp cổ trang nên Thành Nghị và Bạch Lộc được mong đợi sẽ tạo ra một tác phẩm vừa hay vừa đẹp mắt.

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Được biết, đây là bộ phim cấp S+ do iQIYI sản xuất, dự kiến khởi quay vào tháng 6 năm nay. Tứ Hải Trọng Minh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiên hiệp Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Nội dung phim xoay quanh mối lương duyên giữa nữ chính Nam Nhan và đế quân Kê Dạng.

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài Thành Nghị, dàn diễn viên còn có Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính, Quách Hiểu Đình, Nhậm Hào... Trong số đó, có lẽ Bạch Lộc là người nổi bật nhất. Nàng tiểu hoa hậu 95 liên tục gặt hái nhiều thành công, chứng minh được khả năng diễn xuất thông qua hai siêu phẩm nửa cuối năm 2021, từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả - Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế.

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh? - Ảnh 4
Bạch Lộc - Ảnh minh họa: Internet

 

Quách Hiểu Đình cũng là cái tên tuy mới mà quen gần đây. Nàng ác nữ xinh đẹp trong Ngự Giao Ký với nét diễn tự nhiên, khí chất xuất thần đã khiến nhiều trái tim phải đổ gục, thậm chí còn lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba khi cả hai cùng chung khung hình.

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh? - Ảnh 5
Quách Hiểu Đình - Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt khác, theo dự kiến ban đầu, Viên Băng Nghiên cùng Tống Uy Long mới là cặp đôi được "se duyên" trong Tứ Hải Trọng Minh. Nhưng chỉ ít lâu sau, blogger xứ Trung lại tiết lộ rằng nam nữ chính sẽ định là Thành Nghị và Kim Thần.

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh? - Ảnh 6
Kim Thần và Thành Nghị - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, sự kết hợp của Thành Nghị - Bạch Lộc có "chắc kèo" hay không vẫn còn phải chờ thông báo chính thức từ phía nhà sản xuất.

 

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Từ khóa:   thành nghị bạch lộc kim thần sao hoa ngữ cbiz

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