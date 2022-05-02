'Tình địch' của Bạch Lộc bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân của phim mới, Netizen 'thất vọng' xinh nhưng trang điểm không có 'vibe nữ chính'

Sao quốc tế 02/05/2022 16:29

Nhà sản xuất phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ vừa tung bộ ảnh quốc dân nhân vật chính. Nữ chính Trần Đô Linh bị cộng đồn mạng chê nhạt nhòa trong tạo hình này.

Mới đây, bộ phim truyền hình dân quốc có tên Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã chính thức thông báo lịch chiếu vào ngày 30/4 này. Đây là dự án đánh dấu sự hợp tác đầu tay của Đậu KiêuTrần Đô Linh.

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ được chuyển thể từ tiểu thuyết Lương Thần Hảo Cảnh Tri Kỷ Hà của tác giả Linh Hy. Đây là một bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh thời dân quốc tại Trung Quốc và và có cốt truyện “ngược luyến tàn tâm”. Vào năm nữ chính Lâm Hàng Cảnh (do Trần Đô Linh thủ vai) 15 tuổi đã phải rời xa cha mẹ, một mình rời đến nhà của bạn cha mình ở phương Bắc là Tiêu đại soái để lánh nạn. Ở đây, lần đầu cô gặp được Tiêu Bắc Thần (do Đậu Kiêu thủ vai). Nhưng vào năm cô 19 tuổi, Tiêu Bắc thần lại đâm chết Mục Tử Chính – mối tình đầu của Lâm Hàng Cảnh rồi cưỡng ép cô một cách điên cuồng. Đến khi cô 21 tuổi, lúc này, Lâm Hàng Cảnh đã trở thành vợ của ân nhân của Tiêu Bắc Thần. Hai người một lần nữa gặp lại nhau. Tiêu Bắc Thần đã bày mưu, tính kế, tìm mọi cách để nữ chính trở thành vợ của mình, giữ cô ở bên cạnh dù cô không yêu anh. Vì quá yêu mà Tiêu Bắc Thần trở nên hèn mọn trong chuyện tình ngang trái này. Hai người chỉ có thể trách tình sâu nhưng duyên mỏng. Về sau, Tiêu gia lụn bại, liệu câu chuyện tình cảm của đôi trẻ sẽ đi về đâu.

'Tình địch' của Bạch Lộc bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân của phim mới, Netizen 'thất vọng' xinh nhưng trang điểm không có 'vibe nữ chính' - Ảnh 1
Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ - Ảnh minh họa: Internet

 

Trước giờ phim lên sóng, phía nhà sản xuất đã tung ra bộ ảnh tạo hình dân quốc của nữ chính Trần Đô Linh. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất đài các kiêu sa, bộ ảnh thời dân quốc của Trần Đô Linh nhận được vô số lời khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng ngoại hình nàng tiểu Hoa trông quá nhạt nhòa trong tạo hình sườn xám trắng. Rõ ràng so sánh với những mỹ nhân có chung tạo hình thì trông Trần Đô Linh lép vế hơn hẳn.

'Tình địch' của Bạch Lộc bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân của phim mới, Netizen 'thất vọng' xinh nhưng trang điểm không có 'vibe nữ chính' - Ảnh 2
Trần Đô Linh trong tạo hình quốc dân - Ảnh minh họa: Internet

 

Trước đó, mỹ nhân họ Trần từng khiến khán giả phải xuýt xoa với tạo hình cổ trang đẹp siêu thực trong hậu trường Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nhan sắc đậm chất Á Đông, gương mặt thanh tú của Trần Đô Linh được khen ngợi là sinh ra để đóng cổ trang. Ở thời điểm tạo hình của Trần Đô Linh được tung ra, không ít khán giả cho rằng cô nàng đã hoàn toàn lấn át nữ chính Bạch Lộc.

'Tình địch' của Bạch Lộc bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân của phim mới, Netizen 'thất vọng' xinh nhưng trang điểm không có 'vibe nữ chính' - Ảnh 3
Trần Đô Linh trong tạo hình cổ trang - Ảnh minh họa: Internet

 

Đem ra so sánh có thể thấy rõ ràng tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh không nổi bật bằng tạo hình cổ trang. Không ít cư dân mạng cho rằng nguyên nhân là do cách trang điểm ở mỗi đoàn phim. Gương mặt cô nàng vốn đã nhẹ nhàng nếu không biết cách tạo điểm nhất sẽ rất dễ trở nên nhạt nhòa.

- Trần Đô Linh nhìn tạo hình dân quốc xinh đó nhưng có vẻ hơi nhạt nhòa nhỉ, không ấn tượng bằng tạo hình trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

- Trang điểm đậm hơn chút là đẹp, như Cảnh Điểm với Na Trát trước đó mặc sườn xám tô son đỏ bao đẹp luôn.

- Nhan sắc Trần Đô Linh xinh nhưng bị không có điểm nhấn ấy, lại thêm quả trang điểm sương sương thì chả bị chìm nghỉm.

- Hi vọng lên phim sẽ đỡ hơn chứ nhìn ảnh này thì hơi nhạt nhòa, không hề có vibe nữ chính.

'Tình địch' của Bạch Lộc bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân của phim mới, Netizen 'thất vọng' xinh nhưng trang điểm không có 'vibe nữ chính' - Ảnh 4
Trần Đô Linh bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân - Ảnh minh họa: Internet

 

Bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Linh Hy. Bộ phim do Trần Đô Linh và Đậu Kiêu đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 30/4 trên kênh Chiết Giang và trang Youku.

 

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh

Mới đây, dàn mỹ nam – mỹ nữ đình đám Cbiz đã cùng nhau sải bước trên thảm đỏ sự kiện LHP Bạch Ngọc Lan, thu hút sự chú ý của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạch lộc Trần Đô Linh Đậu Kiêu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh

Cùng là 'gà cưng’ của Vu Chính: Bạch Lộc được công nhận và nổi tiếng, Ngô Cẩn Ngôn dính liên hoàn phốt và sự nghiệp trượt dài

Cùng là 'gà cưng’ của Vu Chính: Bạch Lộc được công nhận và nổi tiếng, Ngô Cẩn Ngôn dính liên hoàn phốt và sự nghiệp trượt dài

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh?

Rộ tin đồn Thành Nghị kết duyên Bạch Lộc trong dự án mới của đạo diễn Sơn Hà Lệnh?

2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất'

2 nam thần Cbiz so kè với nhau trong tác phẩm ngôn tình chuyển thể mới, netizen nhận định: 'Bạch Lộc là nữ diễn viên may mắn nhất'

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?