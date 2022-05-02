'Tình địch' của Bạch Lộc bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân của phim mới, Netizen 'thất vọng' xinh nhưng trang điểm không có 'vibe nữ chính'

Nhà sản xuất phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ vừa tung bộ ảnh quốc dân nhân vật chính. Nữ chính Trần Đô Linh bị cộng đồn mạng chê nhạt nhòa trong tạo hình này.

Mới đây, bộ phim truyền hình dân quốc có tên Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã chính thức thông báo lịch chiếu vào ngày 30/4 này. Đây là dự án đánh dấu sự hợp tác đầu tay của Đậu Kiêu và Trần Đô Linh. Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ được chuyển thể từ tiểu thuyết Lương Thần Hảo Cảnh Tri Kỷ Hà của tác giả Linh Hy. Đây là một bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh thời dân quốc tại Trung Quốc và và có cốt truyện “ngược luyến tàn tâm”. Vào năm nữ chính Lâm Hàng Cảnh (do Trần Đô Linh thủ vai) 15 tuổi đã phải rời xa cha mẹ, một mình rời đến nhà của bạn cha mình ở phương Bắc là Tiêu đại soái để lánh nạn. Ở đây, lần đầu cô gặp được Tiêu Bắc Thần (do Đậu Kiêu thủ vai). Nhưng vào năm cô 19 tuổi, Tiêu Bắc thần lại đâm chết Mục Tử Chính – mối tình đầu của Lâm Hàng Cảnh rồi cưỡng ép cô một cách điên cuồng. Đến khi cô 21 tuổi, lúc này, Lâm Hàng Cảnh đã trở thành vợ của ân nhân của Tiêu Bắc Thần. Hai người một lần nữa gặp lại nhau. Tiêu Bắc Thần đã bày mưu, tính kế, tìm mọi cách để nữ chính trở thành vợ của mình, giữ cô ở bên cạnh dù cô không yêu anh. Vì quá yêu mà Tiêu Bắc Thần trở nên hèn mọn trong chuyện tình ngang trái này. Hai người chỉ có thể trách tình sâu nhưng duyên mỏng. Về sau, Tiêu gia lụn bại, liệu câu chuyện tình cảm của đôi trẻ sẽ đi về đâu.

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ - Ảnh minh họa: Internet Trước giờ phim lên sóng, phía nhà sản xuất đã tung ra bộ ảnh tạo hình dân quốc của nữ chính Trần Đô Linh. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất đài các kiêu sa, bộ ảnh thời dân quốc của Trần Đô Linh nhận được vô số lời khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng ngoại hình nàng tiểu Hoa trông quá nhạt nhòa trong tạo hình sườn xám trắng. Rõ ràng so sánh với những mỹ nhân có chung tạo hình thì trông Trần Đô Linh lép vế hơn hẳn.

Trần Đô Linh trong tạo hình quốc dân - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, mỹ nhân họ Trần từng khiến khán giả phải xuýt xoa với tạo hình cổ trang đẹp siêu thực trong hậu trường Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nhan sắc đậm chất Á Đông, gương mặt thanh tú của Trần Đô Linh được khen ngợi là sinh ra để đóng cổ trang. Ở thời điểm tạo hình của Trần Đô Linh được tung ra, không ít khán giả cho rằng cô nàng đã hoàn toàn lấn át nữ chính Bạch Lộc. Trần Đô Linh trong tạo hình cổ trang - Ảnh minh họa: Internet Đem ra so sánh có thể thấy rõ ràng tạo hình dân quốc của Trần Đô Linh không nổi bật bằng tạo hình cổ trang. Không ít cư dân mạng cho rằng nguyên nhân là do cách trang điểm ở mỗi đoàn phim. Gương mặt cô nàng vốn đã nhẹ nhàng nếu không biết cách tạo điểm nhất sẽ rất dễ trở nên nhạt nhòa. - Trần Đô Linh nhìn tạo hình dân quốc xinh đó nhưng có vẻ hơi nhạt nhòa nhỉ, không ấn tượng bằng tạo hình trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. - Trang điểm đậm hơn chút là đẹp, như Cảnh Điểm với Na Trát trước đó mặc sườn xám tô son đỏ bao đẹp luôn. - Nhan sắc Trần Đô Linh xinh nhưng bị không có điểm nhấn ấy, lại thêm quả trang điểm sương sương thì chả bị chìm nghỉm. - Hi vọng lên phim sẽ đỡ hơn chứ nhìn ảnh này thì hơi nhạt nhòa, không hề có vibe nữ chính. Trần Đô Linh bị chê nhạt nhòa trong tạo hình quốc dân - Ảnh minh họa: Internet Bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Linh Hy. Bộ phim do Trần Đô Linh và Đậu Kiêu đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 30/4 trên kênh Chiết Giang và trang Youku.

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh Mới đây, dàn mỹ nam – mỹ nữ đình đám Cbiz đã cùng nhau sải bước trên thảm đỏ sự kiện LHP Bạch Ngọc Lan, thu hút sự chú ý của công chúng.

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