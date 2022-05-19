Cơ hội nào để Bạch Lộc vươn lên tới vị trí đỉnh lưu? Thiên thời, địa lợi nhân hòa hay chờ đợi may mắn của bản thân?

Sao quốc tế 19/05/2022 15:00

Dưới sự giúp đỡ của Vu Chính, Bạch Lộc đã trở thành tiểu hoa tiềm năng trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua. Đến lúc này đây, người ta bắt đầu cảm thấy thắc mắc không biết liệu Bạch Lộc có cơ hội vươn lên thành đỉnh lưu hay không?

Dưới sự giúp đỡ của Vu Chính, lại có thêm sự trợ lực đến từ Châu Sinh Như Cố nữa nên Bạch Lộc đã trở thành tiểu hoa tiềm năng trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua. Đến lúc này đây, người ta bắt đầu cảm thấy thắc mắc không biết liệu Bạch Lộc có cơ hội vươn lên thành đỉnh lưu hay không.

Cơ hội nào để Bạch Lộc vươn lên tới vị trí đỉnh lưu? Thiên thời, địa lợi nhân hòa hay chờ đợi may mắn của bản thân? - Ảnh 1
Bạch Lộc là tiểu hoa tiềm năng trên màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Internet

 

Nếu xét về yếu tố để trở thành đỉnh lưu thì các ngôi sao phải có cách để đại bạo bằng một điều gì đó trước đã, ví dụ nhờ phim, nhờ show hoặc tiếp thị mạnh. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mảng phim truyền hình và đặc biệt là dòng phim cổ trang rơi vào thời kỳ ảm đạm, bạn sẽ chẳng thấy có diễn viên nào đại bạo được từ phim cả. Ngay cả hội đỉnh lưu như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương cho đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn không có thêm phim nào đại bạo trong mấy năm qua thì một ngôi sao mới nổi như Bạch Lộc rất khó có khả năng.

Trước đây, phim rất dễ đại bạo và nhất là phim cổ trang, tính ra thì đây cũng là dòng phim sở trường của Bạch Lộc lúc này mà. Hiện tại, Bạch Lộc đang có bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh nằm kho chờ chiếu và đây cũng là dự án được kỳ vọng nhất của cô nàng. Muốn có phim đại bạo bây giờ là rất khó, hơn nữa Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng không tính là có mô típ mới mẻ đặc biệt thu hút gì cả nên cùng lắm thì bộ phim này của Bạch Lộc chỉ dừng ở mức có nhiệt độ cao mà thôi.

Cơ hội nào để Bạch Lộc vươn lên tới vị trí đỉnh lưu? Thiên thời, địa lợi nhân hòa hay chờ đợi may mắn của bản thân? - Ảnh 2
Phim cổ trang là sở trường của Bạch Lộc - Ảnh: Internet

 

Về chuyện đi show, Bạch Lộc hiện tại đang tham gia show Running Man nhưng cô ấy muốn đại bạo nhờ chương trình này cũng không hề đơn giản chút nào. Hiện tại, có 2 ngôi sao thành đỉnh lưu nhờ show, đó là Angelababy và Thái Từ Khôn.

Yếu tố để bạo cuối cùng, đó là thông qua việc tiếp thị mạnh, giống như Địch Lệ Nhiệt Ba đợt năm 2017. Nhưng tiếp thị mạnh phải kèm theo việc một ngôi sao đang được chú ý nhờ phim hoặc show nào đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vào năm 2017 có Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Running Man giúp cô ấy từng bước thành đỉnh lưu. Bạch Lộc có thể tiếp thị thông qua phim và show nhưng lúc này bên trên đang giám sát chặt chẽ thì các ngôi sao chắc chắn sẽ không thể đi tiếp thị quá đà.

Cơ hội nào để Bạch Lộc vươn lên tới vị trí đỉnh lưu? Thiên thời, địa lợi nhân hòa hay chờ đợi may mắn của bản thân? - Ảnh 3
Bạch Lộc khó tiếp thị bản thân qua phim và show vì tình hình giám sát phía trên quá chặt chẽ - Ảnh: Internet

 

Tuy con đường lưu lượng không còn ở thời kỳ cực thịnh nữa nhưng sức hút đối với các ngôi sao vẫn còn rất lớn. Nhiều netizen cho rằng Bạch Lộc đang cố quá với con đường này. Thay vào đó cô ấy nên nâng cao diễn xuất, lựa chọn chuyển hình và trở thành thanh y cũng được. Có giải thưởng chứng minh bản thân mình, cô ấy không cần phải lo lắng cho tương lai về sau.

Cơ hội nào để Bạch Lộc vươn lên tới vị trí đỉnh lưu? Thiên thời, địa lợi nhân hòa hay chờ đợi may mắn của bản thân? - Ảnh 4
Bạch Lộc nên nâng cao diễn xuất tìm cơ hội chuyển hình - Ảnh: Internet

 

Nhìn chung, Bạch Lộc là một mỹ nhân đầy tiềm năng ở showbiz Trung, thế nhưng cô nàng ở thời điểm hiện tại thuộc kiểu không gặp thời nếu muốn đi theo con đường lưu lượng. Nhiều khán giả cho rằng, Bạch Lộc nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định về định hướng của bản thân, tìm hiểu xem đâu mới là lựa chọn chính xác nhất.

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