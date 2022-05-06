Tuyệt Đại Song Kiều (2020) lại bị chê bai bởi cách quay phim, về trang phục và bối cảnh đều không có cái “chất” mà một phim cổ trang lớn nên có. Tuyến nhân vật chính diễn không linh hoạt, không có điểm nhấn, tạo hình cổ trang của Hồ Nhất Thiên mặc dù đẹp trai nhưng nam diễn viên lại không diễn ra được khí chất của Hoa Vô Khuyết, cuối cùng điểm đánh giá trên Douban mà bộ phim nhận được chỉ có 5,8 điểm.

Năm 2020, tiểu thuyết kiếm hiệp Tuyệt Đại Song Kiều của Cổ Long lại được remake, có thể nói bộ tiểu thuyết này là “chân ái” của rất nhiều fan kiếm hiệp. Tuy nhiên trong bản mới này, tạo hình và khí chất của Hồ Nhất Thiên chỉ được đánh giá là bình thường, về nội dung coi như sát với nguyên tác, cách xây dựng nhân vật và tình tiết đều không bị biến tấu, đây được coi là ưu điểm của bản này.

Ỷ thiên đồ long ký

Ỷ thiên đồ long ký - Ảnh: Internet

Bộ tiểu thuyết làm thành phim có nhiều phiên bản. Tuy nhiên, phiên bản khiến netizen khó chấp nhận nhất chính là bản 2019, từ kịch bản, diễn viên, diễn xuất, cho đến hiệu ứng, cái nào cái nấy cũng “giả trân” hết chỗ nói.

Nội dung không hấp dẫn, yếu tố yêu đương nhiều hơn giang hồ cảm giác như đang xem một bộ phim thần tượng cổ trang hơn. Tuy nhiên, hai nữ chính Trần Ngọc Kỳ và Chúc Tự Đan có tạo hình rất đẹp cứu vớt được bộ phim phần nào.

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa - Ảnh: Internet

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa với dàn diễn viên chính có tên tuổi là La Vân Hi và Trần Ngọc Kỳ, nhưng khi tác phẩm phát sóng lại khiến không ít netizen hụt hẫng vì bộ phim không như mong đợi. Mặc dù tình tiết không gượng ép, có logic, nhưng lại khá nhạt nhẽo, chemistry của hai diễn viên chính cũng không mạnh.

Trên Douban, phim chỉ nhận được 6,8 điểm douban. Số điểm này sau đó cũng nhanh chóng giảm xuống chỉ còn 6,6 điểm với 66% đánh giá tốt, 10% đánh giá bình thường và 24% đánh giá kém. Có rất nhiều khán giả khen ngợi tạo hình La Vân Hi đẹp trai, lôi cuốn. Bên cạnh đó cũng không ít khán giả chê nam diễn viên diễn xuất tạo hình đều một màu, không có sự đột phá so với vai Nhuận Ngọc trước đây.

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn - Ảnh: Internet

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đinh Mặc nhưng lại khiến các fan nguyên tác cảm thấy rất thất vọng vì điểm Douban chỉ được 5,5. Ưu điểm của bộ phim là cảnh quay khá đẹp, động tác võ thuật đỉnh cao, ekip làm phim cũng rất có tâm khi mời cả chỉ đạo võ thuật là người trong ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm thì bộ phim còn tồn tại khá nhiều khuyết điểm như diễn viên chính diễn không tới, diễn xuất của nam chính Vu Mông Lung vẫn còn khá gượng gạo, còn nữ chính thì thất thường, không có sức hút, nói tóm lại đây là một bộ phim tạm được.

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ - Ảnh: Internet

Lại là một bộ phim được remake từ tiểu thuyết kiếm hiệp của tác giả Cổ Long, Thiên Long Bát Bộ đã được quay đi quay lại rất nhiều lần, và phiên bản ấn tượng nhất phải kể đến bản 2003 có sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi với vai diễn Vương Ngữ Yên. Tuy nhiên, với bản 2021 khi các diễn viên đều không toát ra được khí chất của nhân vật, đặc biệt là Đoàn Dự.

Cách xây dựng nhân vật trong bản mới này bị biến tấu một cách quá đà, Douban từ 3,6 giảm xuống còn 3,4 điểm, trở thành một trong những bộ phim chuyển thể thảm họa nhất trong lịch sử phim ảnh Trung Quốc.