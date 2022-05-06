Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng

Nhắc đến bom tấn tiên hiệp Hương Mật Tựa Khói Sương ngoài 2 cái tên Dương Tử, Đặng Luân thì La Vân Hi chính là diễn viên được quan tâm không kém, có lúc còn vượt cả Đặng Luân. Anh đã xây dựng nhân vật Nhuận Ngọc trở thành kinh điển khi đầy tiên khí và vô cùng đáng nhớ. Tuy nhiên, chúng ta lại suýt không có cơ hội được thấy La Vân Hi đóng vai này nếu ứng cử viên số 1 Bạch Kính Đình không từ chối.

La Vân Hi trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Ảnh: Internet

Sau khi Bạch Kính Đình từ chối, ekip Hương Mật Tựa Khói Sương đã mở một cuộc casting và chọn La Vân Hi. Với thế mạnh học múa lâu năm, cộng thêm thân hình uyển chuyển, đậm khí chất cổ trang, La Vân Hi đã mang đến cho khán giả một Nhuận Ngọc đẹp như tiên tử không chê vào đâu được.