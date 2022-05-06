Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng

Sao quốc tế 06/05/2022 11:37

Thử tưởng tượng nếu diễn viên này nhận vai thì Nhuận Ngọc do La Vân Hi thủ vai có trở thành "nam thần băng lãnh" trong lòng fan không?

Nhắc đến bom tấn tiên hiệp Hương Mật Tựa Khói Sương ngoài 2 cái tên Dương Tử, Đặng Luân thì La Vân Hi chính là diễn viên được quan tâm không kém, có lúc còn vượt cả Đặng Luân. Anh đã xây dựng nhân vật Nhuận Ngọc trở thành kinh điển khi đầy tiên khí và vô cùng đáng nhớ. Tuy nhiên, chúng ta lại suýt không có cơ hội được thấy La Vân Hi đóng vai này nếu ứng cử viên số 1 Bạch Kính Đình không từ chối.

Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng - Ảnh 1
 
Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng - Ảnh 2
 
Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng - Ảnh 3
La Vân Hi trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Ảnh: Internet

Sau khi Bạch Kính Đình từ chối, ekip Hương Mật Tựa Khói Sương đã mở một cuộc casting và chọn La Vân Hi. Với thế mạnh học múa lâu năm, cộng thêm thân hình uyển chuyển, đậm khí chất cổ trang, La Vân Hi đã mang đến cho khán giả một Nhuận Ngọc đẹp như tiên tử không chê vào đâu được.

Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng - Ảnh 4
 Bạch Kính Đình từ chối Hương Mật Tựa Khói Sương để tham gia Thiên Thịnh Trường Ca. Ảnh: Internet

Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng - Ảnh 5
Tạo hình của Bạch Kính Đình được đông đảo khán giả khen ngợi. Ảnh: Internet
Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương vào tay mỹ nam này, danh tính khiến netizen CHOÁNG nặng - Ảnh 6
Bạch Kính ghi dấu ấn tại Thiên Thịnh Trường Ca. Ảnh: Internet

Là cái tên khá đình đám sau khi xuất hiện trong Hạ Chí Chưa Tới, Bạch Kính Đình không chỉ nhận được lời mời từ ekip Hương Mật Tựa Khói Sương mà còn có cả Thiên Thịnh Trường Ca (có Trần Khôn, Nghê Ni đóng chính). Sau một thời gian đắn đo, nam diễn viên đã chọn Thiên Thịnh Trường Ca. Tưởng chừng nam diễn viên sẽ bị dìm hàng thê thảm với tạo hình cổ trang nhưng không, anh lại tỏa sáng và nhiều lần lên hot search.

Tuy nhiên nếu Bạch Kính Đình tham gia vào Hương Mật Tựa Khói Sương thì chưa hẳn có thể tỏa sáng vì so với La Vân Hi, người có có kinh nghiệm biểu diễn võ thuật cổ trang thì anh chàng sẽ nhuần nhuyễn bằng.

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Từ khóa:   La Vân Hi Bạch Kính Đình Hương mật tựa khói sương sao châu á sao hoa ngữ

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