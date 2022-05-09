Không phải La Vân Hi mà mỹ nam này mới là người được chọn trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Dù là bộ phim giúp đưa tên tuổi của La Vân Hi thăng hạng lên thành ngôi sao nhưng ít ai biết được, nam chính từng được nhắm đến cho diễn viên khác.

Năm 2018, Hương Mật Tựa Khói Sương lên sóng và nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Ngoài nam nữ chính là Đặng Luân và Dương Tử, bộ phim này còn góp phần đưa tên tuổi La Vân Hi trở thành một trong những lưu lượng hàng đầu của Cbiz. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng vai diễn giúp mỹ nam họ La có được như ngày hôm nay từng được nhắm đến cho 1 người khác.

Nam diễn viên Bạch Kính Đình - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra, người đầu tiên được phía đoàn làm phim tìm đến để vào vai Nhuận Ngọc là Bạch Kính Đình.

Ở thời điểm đó, Bạch Kính Đình đang được chú ý sau thành công của vai diễn Lục Chi Ngang trong Hạ Chí Chưa Tới. Tuy nhiên, ở thời điểm đó anh chàng lại vướng bận nhiều lịch trình, cộng những dự án mới nên buộc phải từ chối.

Nhờ vậy, nên chúng ta mới được chứng kiến hình ảnh một La Vân Hi với gương mặt điển trai, cả người tràn ngập tiên khí, La Vân Hi đã đem đến cho khán giả một nhân vật vừa đáng thương lại vừa đáng ghét.

Tạo hình khí chất của La Vân Hi trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Trong khi Hương Mật Tựa Khói Sương bùng nổ thì Thiên Thịnh Trường Ca lại có phần im ắng hơn. Dù tổng thể phim không thành công như mong đợi, thế nhưng Cố Nam Y của Bạch Kính Đình vẫn rất được lòng khán giả. Tạo hình của nam diễn viên được nhận xét là điển trai, đem lại cảm giác mạnh mẽ của các anh hùng võ hiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-la-van-hi-ma-my-nam-nay-moi-la-nguoi-duoc-chon-trong-huong-mat-tua-khoi-suong-467494.html