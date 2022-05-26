Tìm cách 'lách luật' để lên sóng, Hạo Y Hành của La Vân Hi liệu có thắng được Quảng Điện?

Sao quốc tế 26/05/2022 20:18

Hạo Y Hành của La Vân Hi và Trần Phi Vũ vẫn đang tìm cách để được phát xong đến với khán giả.

Một số nguồn tin cho biết, Hạo Y Hành không muốn bị rơi vào quên lãng. Vì thế, đoàn phim vẫn đang tìm cách để "lách luật" và mong chờ ngày được lên sóng.

Cụ thể, tác phẩm này có thể điều chỉnh một số nội dung dựa trên những tư liệu sẵn có. Ngoài ra đoàn phim cũng sẵn sàng thêm ghép hoặc bỏ đi một số cảnh quay không được phép lên sóng. Hiện, Quảng Điện đang quản lý chặt chẽ về quy trình sản xuất phim đam mỹ. Do đó, đây là những giải pháp có thể "cứu" phim của La Vân HiTrần Phi Vũ.

Tìm cách 'lách luật' để lên sóng, Hạo Y Hành của La Vân Hi liệu có thắng được Quảng Điện? - Ảnh 1
Nhà sản xuất đang tìm mọi cách để có thể cứu lấy dự án Hạo Y Hành - Ảnh: Internet

Ngoài Hạo Y Hành, hàng loạt tác phẩm đam mỹ khác cũng đang trong tình thế bị đóng băng hoàn toàn bởi quy định của Quảng Điện. Có thể kể đến như Sát Phá Lang, Vai Trái Có Bạn...

Tuy nhiên, trong danh sách các bộ phim tình trai đang bị "đắp chiếu", phim của La Vân Hi là tác phẩm có khả năng nổi tiếng cao nhất.  

Lý do là vì, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Husky và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn. Ngoài ra với dàn diễn viên nổi tiếng nên rõ ràng đoàn làm phim có lý do để tìm mọi cách để tiếp tục dự án. 

Tìm cách 'lách luật' để lên sóng, Hạo Y Hành của La Vân Hi liệu có thắng được Quảng Điện? - Ảnh 2
Nam diễn viên La Vân Hi - Ảnh: Internet

Về phía Trần Phi Vũ, anh là con trai thứ của vợ chồng đạo diễn Trần Khải Ca và nữ diễn viên Trần Hồng. 

Tìm cách 'lách luật' để lên sóng, Hạo Y Hành của La Vân Hi liệu có thắng được Quảng Điện? - Ảnh 3
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Vì bố mẹ đều là người nổi tiếng nên anh được mệnh danh là "thái tử của giới giải trí". Bản thân Trần Phi Vũ cũng nhận được sự chú ý sau khi tham gia Bí Quả, Tương Dạ, Tôi Và Tổ Quốc Của Tôi...

Hạo Y Hành là bộ phim cấp S của Tencent. Phía nhà sản xuất đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với tác phẩm.

Đồng thời, La Vân Hi và Trần Phi Vũ cũng có thể bước lên hàng đỉnh lưu với bộ phim này. Vì thế, đoàn phim sẽ không chịu từ bỏ cơ hội phát sóng Hạo Y Hành.

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

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Một nguồn tin cho biết, Triệu Lộ Tư và La Vân Hi sẽ hợp tác lần đầu trong dự án phim chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong đó, La Vân Hi vào vai nam chính Đoàn Gia Hứa, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính Tang Trĩ.

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Từ khóa:   La Vân Hi Trần Phi Vũ Hạo Y Hành Cbiz sao châu á

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