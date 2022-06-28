Xúc động lý do Cổ Thiên Lạc 'không dám' giải nghệ dù bị chê là 'ông trùm phim rác'

Sao quốc tế 28/06/2022 20:02

Hơn 50 tuổi nhưng Cổ Thiên Lạc vẫn miệt mài diễn xuất vì trên vai anh là trách nhiệm của cả nền điện ảnh Hong Kong.

Mới đây khi tham gia vào chương trình Inside Out, Ngô Ngạn Tổ đã cùng với Dư Lạc Văn bàn luận về việc làm nghệ thuật khi đã ngoài 50 tuổi. Hai nam diễn viên tâm sự bản thân đã đến giai đoạn không còn muốn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nữa mà thay vào đó là tập trung cho gia đình của mình và các sở thích cá nhân khác.

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Ngô Ngạn Tổ đã cùng với Dư Lạc Văn cho rằng bản thân đã đến giai đoạn không còn muốn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nữa - Ảnh: Internet

cũng trong chủ đề này, Dư Lạc Văn và Ngô Ngạn Tổ cũng có nhắc đến Cổ Thiên Lạc, cả hai người rất khâm phục nam tài tử họ Cổ khi anh vẫn miệt mài đóng phim. Được biết, chỉ trong 5 năm qua, anh đã đóng hơn 20 phim điện ảnh.

Dư Lạc Văn từng hỏi Cổ Thiên Lạc vì sao không tận hưởng cuộc sống khi đã có sự nghiệp đáng nể rồi. Lúc này, nam tài tử họ Cổ trả lời: "Cậu nghĩ rằng tôi không mệt sao, không muốn dừng lại ư? Tôi muốn, nhưng không thể. Cậu biết tôi phải trả bao nhiêu tiền lương một tháng cho nhân viên không? Nếu tôi không làm việc, họ sẽ không có việc làm. Tôi không muốn điều tồi tệ đó xảy ra".

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Mỗi tháng, Cổ Thiên Lạc phải trả cho đội ngũ nhân viên của mình gần 510.000 USD tiền lương - Ảnh: Internet

Mỗi tháng, Cổ Thiên Lạc phải trả cho đội ngũ nhân viên của mình gần 510.000 USD tiền lương. Nam tài tử xem các nhân viên như người thân trong gia đình và cho rằng bản thân mình phải có trách nhiệm ổn định cuộc sống của họ.

Theo thống kê của Sohu từ năm 2016 đến năm 2019, Cổ Thiên Lạc đã góp mặt trong 23 bộ phim điện ảnh. Nam tài tử có nhiều tác phẩm đã và đang chuẩn bị ra mắt như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Cỗ Máy Thời Gian, Chân Tam Quốc Vô Song, Anita, Minh Nhật Chiến Ký, Đội Chống Tham Nhũng 5, Phong Lâm Hỏa Sơn, Đế Quốc Kim Tiền: Truy Hổ Cầm Long.

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Từ năm 2016 đến năm 2019, Cổ Thiên Lạc đã góp mặt trong 23 bộ phim điện ảnh - Ảnh: Internet

Tuy nhận nhiều phim nhưng Cổ Thiên Lạc lại bị gán cho danh xưng "ông hoàng phim rác" vì các tác phẩm của anh không được đánh giá cao về chất lượng. Vào năm 2021, Cổ Thiên Lạc gần như mất trắng với 3/4 phim công chiếu bại trận.

Hiện tại, Cổ Thiên Lạc được xem là "anh cả" trong showbiz Hong Kong, anh nắm giữ hai chức vụ quan trọng trong làng giải trí là Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong, Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong. Nam tài tử gần như quán xuyến cả ngành phim ảnh xứ Cảng Thơm.

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Cổ Thiên Lạc hiện nắm giữ hai chức vụ quan trọng trong làng giải trí là Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong, Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong - Ảnh: Internet

Trong giai đoạn 2020 - 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền phim ảnh Hong Kong bị suy kiệt nặng nề. Cổ Thiên Lạc là người đã đứng ra xoay xở, đưa showbiz Hong Kong trở lại hoạt động bình thường và đảm bảo việc làm cho nhân viên toàn ngành.

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