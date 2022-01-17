Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé

Sao quốc tế 17/01/2022 20:38

Cổ Thiên Lạc là ngôi sao Hong Kong đầu tiên đạt doanh thu 10 tỷ NDT, đứng đầu trong top 9 diễn viên có phim ăn khách phòng vé.

9. Ngô Ngạn Tổ

Ngô Ngạn Tổ đứng thứ 9 dàn diễn viên có phim ăn khách phòng vé với doanh phòng vé tích lũy là 5,15 tỷ NDT. Đứng thứ 10 là Ngô Mạnh Đạt với doanh thu 5,04 tỷ NDT. Nam diễn viên nổi tiếng khắp châu Á sau khi hợp tác với vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì trong nhiều dự án phim. Bên cạnh đó, Ngô Mạnh Đạt còn đóng vai phụ trong phim Lưu lạc địa cầu, từng đứng đầu doanh thu phòng vé trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc với với 4,6 tỷ NDT, giúp Ngô Mạnh Đạt lọt vào danh sách ngôi sao ăn khách, theo Sohu.

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 1 

8. Trương Gia Huy

Năm 2019, Trương Gia Huy có Sứ đồ hành giả 2 và Sóng gió chính trường đều đạt doanh thu khả quan tại thị trường Đại lục giúp anh nâng tổng doanh thu lên 5,3 tỷ NDT đứng thứ 8. Trương Gia Huy sinh năm 1967, từng được đề cử và lên ngôi Ảnh đế ở Lễ trao giải Kim Tượng, Kim Mã. Anh là sao nam thực lực của điện ảnh Hoa ngữ. Các tác phẩm nổi bật của Trương Gia Huy có thể kể đến Thần bài, Trò chơi may rủi, Cảnh sát hình sự, Bốn chàng tài tử...

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 2 

7. Nhậm Đạt Hoa

Xếp thứ 7 là Nhậm Đạt Hoa, nam diễn viên gạo cội ít đóng vai chính nhưng góp mặt trong nhiều bộ phim thành công có tổng doanh thu là 5,787 tỷ NDT. Bộ phim gần đây nhất của Nhậm Đạt Hoa là Ngộ sát 2, chiếu vào cuối năm 2021 đã đạt doanh thu 1 tỷ NDT. Sohu đánh giá Nhậm Đạt Hoa là nghệ sĩ kiểu mẫu, chăm chỉ tham gia diễn xuất, nhập vai đa dạng, không ngại vất vả. Từ giờ đến hết năm 2022, Nhậm Đạt Hoa còn ít nhất 3 tác phẩm công chiếu.

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 3 

6. Quách Phú Thành

Thiên vương Quách Phú Thành không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát mà còn được công nhận là diễn viên tài năng, biến hóa đa dạng. Anh có liên tiếp tác phẩm thành công như loạt phim Tây du ký, Mật chiến... Dù hai bộ phim Vị khách bí ẩn và Mạch lộ nhân không đạt doanh thu phòng vé như mong đợi, Quách Phú Thành vẫn có 6,6 tỷ NDT tích lũy.

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 4 

5. Châu Nhuận Phát

Đứng thứ 5 là Ảnh đế Châu Nhuận Phát với 6,77 tỷ NDT. Tuy nhiên, khác với Nhậm Đạt Hoa vẫn sung sức diễn xuất, Châu Nhuận Phát thời gian gần đây ít đóng phim.

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 5 

4. Thành Long

Từ ngôi sao võ thuật trở thành "ông hoàng phim dở", sức hút phòng vé của Thành Long giảm đi trông thấy trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, Thành Long có nhiều bộ phim nhận được sự yêu thích của khán giả, tổng doanh thu phòng vé tích lũy của nam diễn viên là 8,58 tỷ, đứng vị trí thứ 4.

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 6 

3. Lưu Đức Hoa

Đứng vị trí thứ ba trong danh sách là Lưu Đức Hoa. Hoạt động trong giới giải trí hơn 30 năm, Lưu Đức Hoa được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi cả về đạo đức và sự tận tụy với việc đóng phim. Ở tuổi 62, nam diễn viên vẫn là cái tên ăn khách, được khán giả ủng hộ. Năm 2021, bộ phim Chuyên gia phá bom 2 do anh đóng chính thu về 1,3 tỷ NDT. Hiện tại, tổng doanh thu phòng vé của Lưu Đức Hoa là 9,57 tỷ NDT.

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 7 

2. Chân Tử Đan

Chân Tử Đan từng giành được vị trí quán quân phòng vé điện ảnh Hong Kong (tính riêng tại thị trường Đại lục), trước khi đánh mất danh hiệu vào tay Cổ Thiên Lạc. Ba năm qua, số lượng tác phẩm của Chân Tử Đan không nhiều. Tuy nhiên, sắp tới anh có hai bộ phim ra mắt là John Wick: Chapter 4 và Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký. "Người mạnh nhất vũ trụ" được đặt kỳ vọng sớm vượt qua mức doanh thu 10 tỷ NDT. Hiện tại, anh đạt 9,8 tỷ NDT.

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 8 

1. Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc đã có gần 30 năm tuổi nghề và được xem là "anh cả" tại làng giải trí Hồng Kông. Nam diễn viên không chỉ tích cực đóng phim mà còn tham gia sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh.

Cổ Thiên Lạc trở thành diễn viên đầu tiên của Hong Kong đạt tổng doanh thu phòng vé 10 tỷ NDT. Trước năm 2021, Cổ Thiên Lạc có tổng doanh thu phòng vé là 9,2 tỷ NDT. Giới chuyên môn cho rằng với việc công chiếu ít nhất 5 tác phẩm trong năm, Cổ Thiên Lạc nhanh chóng bước vào đội ngũ ông hoàng phòng vé với doanh thu 10 tỷ NDT, song không ngờ các phim ra mắt đều thất bại. Đầu năm 2022, nam diễn viên mới đạt được thành tích này.  

Thành Long, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi thua Cổ Thiên Lạc trong cuộc đua ngôi sao ăn khách phòng vé - Ảnh 9

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