Thành Long 'lại' dính phốt đạo đức, quỵt tiền chữa trị tai nạn của diễn viên rồi im ỉm như không có gì xảy ra

Sao quốc tế 17/12/2021 09:24

Phim mới còn chưa được ra mắt, Thành Long đã vướng phải ồn ào không đáng có với một diễn viên quần chúng.

Bộ phim Long Mã Tinh Thần do Thành Long đầu tư và đóng chính vừa mới đóng máy vào ngày 11/11 vừa qua và dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2022. Trong dự án này, Thành Long sẽ hóa thân thành một diễn viên đóng thế tên là Lão La, vì không được hòa thuận với con gái nên ông đã dành hết tình thương cho con ngựa già của mình (tên là Xích Thố). Nhưng đến một ngày ông lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của con gái khi Xích Thố có nguy cơ bị bắt mất.

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Poster phim Long Mã Tinh Thần của Thành Long - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, bộ phim vừa đóng máy không bao lâu đã xảy ra một "phốt" lớn. Vào ngày 16/12 vừa qua, nam diễn viên đảm nhận vai quần chúng tên là Chu Thạch Phong đã tố cáo đoàn làm phim vô trách nhiệm, không trả tiền chữa trị cho chấn thương mà anh gặp phải khi quay phim.

Cụ thể, Chu Thạch Phong cho biết, trong một phân cảnh hành động thì con ngựa mà anh cưỡi bất ngờ hoảng sợ và hất tung anh xuống đất. Nam diễn viên vì thế mà té ngã, khi chụp CT bác sĩ cho biết anh đã bị gãy nén đốt sống ngực. Ban đầu, đoàn làm phim Long Mã Tinh Thần đã hứa sẽ đền bù cho anh Chu 30 đến 50 nghìn NDT, nhưng từ sau khi anh xuất viện, tin tức về số tiền này vẫn "bặt vô âm tín".

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Sau khi hứa hẹn sẽ bồi thường cho Chu Thạch Phong, đến nay đoàn làm phim vẫn im lặng như chưa có già xảy ra - Ảnh: Internet

Bởi vì hoàn cảnh quá thiếu thốn, Chu Thạch Phong sau đó đã gửi đơn đến Liên đoàn Lao động để xin được giải quyết. Cụ thể, anh nói: “Tôi giờ chỉ mong được chi trả tiền để lo thuốc men. Tôi cũng không biết đến bao lâu mới có thể trở lại làm việc, trong khi gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của mình”.

Sau lời tố cáo của Chu Thạch Phong, MXH xứ Trung đã được dịp xôn xao vì đoàn làm phim như vậy là quá bất công. Nhiều người còn so sánh mức lương bèo bọt mà các diễn viên quần chúng nhận được và hàng triệu NDT thù lao ở mỗi tập phim của dàn diễn viên chính.

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Đoàn làm phim, Thành Long và các diễn viên khác thì đều giữ thái độ im lặng trước lời tố cáo của Chu Thạch Phong - Ảnh: Internet

Truyền thông xứ Trung sau đó cũng nhanh chóng liên hệ với đoàn làm phim nhưng họ không đưa ra phản hồi nào cụ thể. Về phía Thành Long và các diễn viên khác thì đều giữ thái độ im lặng.

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