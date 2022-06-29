Lý do thật sự phía sau việc Đặng Luân bị tố trốn thuế

Làng giải trí xứ Trung hiện đang xôn xao với lý do thật sự đằng sau việc nam diễn viên Đặng Luân bị điều tra tội trốn thuế mà không hề được thông báo trước.

Trước đây, Đặng Luân từng là nam diễn viên có tài nguyên thuộc hàng cao nhất nhì Cbiz. Ngoài năng lực diễn xuất, Đặng Luân còn được khen ngợi bởi ngoại hình sáng và EQ cao.

Đặng Luân từng là nam diễn viên có tài nguyên thuộc hàng cao nhất nhì Cbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kể từ sau khi bê bối trốn thuế bị phanh phui, sự nghiệp của Đặng Luân hóa hư không chỉ trong thời gian ngắn. Nam diễn viên bị cấm sóng và mất đi cơ hội xuất hiện trên truyền hình mãi mãi.

Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý đến vụ việc của Đặng Luân chính là nam diễn viên không hề được thông báo như các đồng nghiệp khác. Nguồn tin trong ngành cho biết, nam tài tử họ Đặng gặp chuyện là do không nghe theo lời của tư bản.

Kể từ sau khi bê bối trốn thuế bị phanh phui, sự nghiệp của Đặng Luân hóa hư, bị cấm sóng và mất đi cơ hội xuất hiện trên truyền hình mãi mãi - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin này, Đặng Luân muốn đứng ra tự lập tổ chức của mình. Tuy nhiên, phía tư bản phía sau anh cảm thấy không hề hài lòng về ý định này. Do vậy, khi nam diễn viên gặp chuyện, người này đã không hề đứng ra giải quyết.

Được biết, kể từ khi vướng vào bê bối này, Đặng Luân hoàn toàn "bốc hơi" khỏi màn ảnh. Người hâm mộ chỉ được nhìn thấy anh một lần khi nam diễn viên xuất hiện tại sân bay Hàng Châu. Trong lần lộ diện này, anh chỉ nhận thư của fan, từ chối quà và cũng không giao lưu với mọi người.

Đặng Luân che kín mặt xuất hiện tại sân bay Hàng Châu - Ảnh: Internet

Ở Cbiz, việc một nghệ sĩ trốn thuế là tội khá lớn, Đặng Luân có thể không còn khả năng quay lại làng giải trí được nữa và thậm chí phải đối mặt với việc đền bù hợp đồng.

Một người trong ngành tiết lộ, Đặng Luân hiện đã chấp nhận việc bản thân không còn là diễn viên nổi tiếng nữa nên quyết định lui về phía sau và mở cửa hàng ăn. Nam diễn viên đã tích lũy được một số vốn đủ lớn để phục vụ cho việc kinh doanh của mình.

Dàn mỹ nam Cbiz khi vào vai tân lang: Đặng Luân khiến dân tình rơi lệ, Dương Dương khiến hội chị em lụi tim Nếu như các mỹ nhân của làng giải trí Hoa Ngữ khi diện hỷ phục luôn được dân tình khen ngợi hết lời, vậy thì sao nam sẽ trông thế nào khi khoác lên mình trang phục này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-that-su-phia-sau-viec-dang-luan-bi-to-tron-thue-479715.html